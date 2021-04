Antonio David Flores se ha fundido en un abrazo con su hija, Rocío Flores, con el que se hace evidente del lado del que está la joven.

Antonio David Flores esta semana ha viajado hasta Madrid para reunirse con su abogado, un encuentro tras el que ha dejado claro «que demandará todo lo que se pueda demandar». Se declara fuerte e insiste en que no está escondido, sin embargo, desde hacía unos días no contaba con dos de sus pilares más férreos. Ni Olga Moreno, quien se encuentra en ‘Supervivientes’, ni su hija, Rocío Flores, que había viajado a Madrid por trabajo, estaban a su lado, no obstante, por fin ha podido abrazar a una de ellas. Este martes el malagueño fue visto con ella, la niña de sus ojos, la que no le ha mostrado su apoyo desde hace más de una década. Tras su viaje fugaz a la capital, ha vuelto a Málaga donde se ha fundido en un achuchón de esos que te reconfortan cuando peor estás.

Vídeo: Europa Press

Esta imagen deja más que claro que su hija Rocío Flores, a pesar de las durísimas acusaciones que se están vertiendo sobre Antonio David, está a su lado. No le dejará solo, mucho menos cuando está en el punto de mira. Si bien es una incógnita si la joven de 24 años romperá o no su silencio, de momento, lo que es evidente es que hay imágenes que hablan por sí solas. La hija de Rocíito tanto en sus redes sociales como fuera de ellas presume de la relación que sigue teniendo con los suyos, pese a todo. De hecho, han sido varias las ocasiones en las que ha posteado imágenes junto a Olga en las que le deseaba suerte en su aventura selvática, posts que han copado titulares. Mientras su hija sigue centrada en su carrera como influencer y ha hecho su primera campaña como modelo, de la cual SEMANA te ha dado todos los detalles en exclusiva, Antonio David intenta poner en orden su vida.

Primeras consecuencias tras el documental

Con el primer capítulo de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ llegó un tsunami tanto a la vida del malagueño como a la de sus seres queridos. Fue días antes cuando Jorge Javier Vázquez le advirtió: «Prepárate para una guerra». No mentía y es que solo unos días después el colaborador de televisión fue despedido de su puesto de trabajo en Mediaset. El testimonio de Rocío Carrasco era tan desgarrador que muchos lo dieron por cierto, lo que provocó que Antonio David se convirtiera en el centro de las críticas. Precisamente este aluvión ha llevado a que Antonio David como su abogado den un puñetazo sobre la mesa: «Se me está difamando e injuriando». El ex guardia civil considera que está sometiendo a un juicio en la sociedad, hecho que considera intolerable después de que en los tribunales consideraran que el caso de malos tratos era sobreseído por falta de pruebas.