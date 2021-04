Rocío Carrasco ha hablado de la última vez que habló y vio a su padre, Pedro Carrasco, antes de su muerte en enero de 2001

El sexto capítulo de la docu-serie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ ha arrancado pocos días antes de la muerte de Pedro Carrasco, que falleció el 21 de enero de 2001, a causa de un infarto. Rocío Carrasco ha recordado el día que se reconcilió con su padre sin imaginarse que sería que la última vez que lo vería y podría hablar con él. El culpable de esa reconciliación tiene nombre y apellidos: es Fidel Albiac. Tal y como asegura Rociíto, Fidel le «obligó» a quedar con él para reconciliarse: «Fidel me dijo que si yo no llamaba a mi padre y le decía que viniera a mi casa que él se iba, que yo tenía que hablar con mi padre», ha asegurado.

Rocío Carrasco habla del último día que vio a su padre

Rocío Carrasco ha revelado que efectivamente así lo hizo: «Lo llamé. Tuvimos una conversación muy larga en presencia de la que era su mujer en ese momento. Fidel no quiso estar en esa conversación porque no quería que yo me sintiese incómoda porque estuviera él ni que mi padre se sintiese incómodo porque estuviese él», cuenta. Y añade: «Esa conversación terminó cuando mi padre le pidió perdón a Fidel por lo que sucedió en su día, y pidiéndome perdón a mí diciéndome que me quería y que se había equivocado. Tenía miedo», ha asegurado.

También ha querido hablar sobre la nula relación de «Todo lo que se ha contado sobre esa reunión por parte de esa mujer es mentira. Por mucho que ella diga, mi padre no hubiese dicho nunca » yo a esta hija de puta no vuelvo a verla». A mí me cortan el cuello y las manos y mi padre no dice eso de mí», ha contado. Además, ha hablado sobre lo que se dijo por aquel entonces tras finalizar su reunión con Rociíto: «Mi padre no se va haciendo eses ni dando volantazos porque hubiese tenido una discusión conmigo. Mi padre se va haciendo eses por otras circunstancias que ella sabe muy bien por qué. Le quedará a ella en su mente».

Esta fue la última vez que Rociíto y su padre se vieron las caras

Rocío Carrasco también revela cómo terminó esa charla con su padre: «Esa conversación termina con un te quiero. Se pidió perdón llorando porque se dio cuenta de que metió la pata y que me había hecho daño en ese sentido. Pero a partir de esa conversación todo eso pasó a un segundo plano». Esta es la última vez que Rocío Carrasco y Pedro Carrasco se vieron las caras antes del fallecimiento del exboxeador a causa de una parada cardiorespiratoria en enero de 2001. Rociíto no se imaginaba por aquel entonces que sería la última vez que lo viera con vida.