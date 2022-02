Los ánimos están más que caldeados entre Rocío Carrasco y su hija, Rocío Flores. Hasta ahora, los ataques entre ellas eran velados, pero ya han empezado a sacar la artillería pesada. «Mamá ya no se calla», dijo Rocío Carrasco a su hija hace unos días. Pues bien, en medio de esta tormenta mediática, la hija de Rocío Jurado ha dado el paso de sentarse este mismo miércoles en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’, donde precisamente trabaja su hija, para contestarle a todo.

Es la primera vez que Rocío Carrasco pisa el plató de este programa, por lo que va a ser un momentazo. Sobre todo porque su hija pisa cada semana el plató de ese programa, ya que es donde trabaja. La madre de Rocío Flores se sentará junto a Joaquín Prat y todos los colaboradores del club social para promocionar ‘Montealto’ y pronunciarse sobre todos los conflictos que hay en su familia.

«Os recomiendo más que nunca que no se pierdan ni un solo minuto del programa, hoy vamos a recibir una visita que nos apetece mucho y que llevábamos mucho tiempo esperando… Rocío Carrasco se va a sentar en nuestro sofá para hablarnos del próximo capítulo de ‘Montealto’, pero también va a estar con Joaquín y el resto de colaboradores para hablar sobre lo que ha dicho su hija, su hermana y su familia», ha anunciado Patricia Pardo.

Rocío Carrasco pisa el plató de ‘El programa de Ana Rosa’

Pero no solo promocionará la emisión del nuevo programa, sino que también tendrá oportunidad de contestar a su hija después de las declaraciones que dio esta en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’. En su última aparición en televisión, Rocío Flores no pudo aguantar la risa al ver a su madre llamar «ser» a Antonio David y también advirtió a Fidel Albiac ante toda la audiencia: «Como hable, España se cae».

«Las mismas personas que llevan años calladas son las que ahora le ponen en lo más alto, pero las únicas personas que han vivido en esa casa somos yo y mi hermano. Si a mí algún día me da la gana y cuento mis vivencias, se cae España. Entonces vamos a tener más cordura, porque la libertad la tenemos ahora pero hace un tiempo no había libertad para expresar absolutamente nada», decía la joven. De este modo, dejaba claro que su versión nada tiene que ver con la que su progenitora ha dado en ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’. Eso sí, en sus planes no está contarlo en un plató, lo que hace pensar que sí lo haría en una docuserie.

¿Prepara Rocío Flores una docuserie como la de su madre?

Y es que Rocío Flores cree que merece un espacio similar al de su madre para contar su versión. Esto ha hecho pensar que podría estar negociando una docuserie como la de su madre. «Padre e hija tienen claro que la única manera de resarcirse de ese daño que ha podido hacerles la docuserie y la única manera de poder dar su versión con detalle sería con otra docuserie perfectamente editada similar a la realizada por Carrasco», dice una fuente cercana a Antonio David Flores a SEMANA.

