Rocío Carrasco ha revelado que Antonio David Flores nunca estaba presente en los momentos importantes de sus hijos, Rocío Flores y David Flores

Este miércoles, Rocío Carrasco ha hablado de cómo era la relación de Antonio David Flores con sus hijos, Rocío Flores y David Flores, cuando estaban en pleno proceso de divorcio. En el sexto capítulo de la documental ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, que se titula ‘Quién te crees tú’ y aborda lo que pasó entre enero de 2001 y junio de 2003, ha desvelado que el que fuera guardia civil no quería tener a sus hijos y tan solo mantener un escándalo mediático. Entre lágrimas, la hija de Rocío Jurado, ha asegurado que «nunca ha querido tener a sus hijos», de manera tajantemente.

Rociíto ha asegurado que ella estaba siempre al lado de sus hijos

Rocío Carrasco ha enumerado todas las cosas que su padre se ha perdido de sus hijos: «No sabe lo que es un varicela de un niño, no sabe lo que es una noche con fiebre, no saben lo que es un cólico lactante… eso en esa época no lo sabia porque no lo ha vivido», ha asegurado. Por aquel entonces, Antonio David Flores daba una versión muy distinta a la que ha contado este miércoles Rociíto. Según él, sus hijos tan solo se quedaban con la «tata» porque su madre siempre estaba fuera de casa. «Por mucha tata que tuvieran los niños, la que estaba ahí con la tata y los niños era yo. No otra persona«, sentencia. Y ha añadido: «Y toda mujer que tenga que trabajar fuera de casa y tener a alguien al lado para el cuidado de sus hijos, entenderé perfectamente lo que estoy diciendo», ha revelado.

Antonio David Flores no quería pasar la pensión porque en la cuenta aparecía el nombre de Fidel

Rociíto también ha hablado sobre la pensión que Antonio David Flores nunca le llegó a pagar y por lo que tuvo que demandarle en su momento: «Mucho golpe de pecho pero se le tuvo que embargar cerca de 26.000 euros porque nunca nos pasó la pensión. Pasó cuatro meses pero con posterioridad y dijo que no iba a pasar el dinero a la cuenta en la que aparece el nombre del novio de la madre (dice refiriéndose al de Fidel Albiac)».

Fue Antonio David Flores quien reveló que la cuenta bancaria en la que tenía que hacer el ingreso estaba a nombre de Fidel y por eso no iba a hacerlo. Rocío Carrasco ha asegurado que «eso es mentira. En esa cuenta estaba en el nombre de los dos. En esa cuenta están las dos personas y que a día de hoy sigue siendo la misma cuenta. Y volvió a utilizar el escándalo mediático porque no quería pasar la pensión a una cuenta donde estaba Fidel», ha asegurado en el sexto episodio donde ha vuelto a dar unas duras declaraciones.