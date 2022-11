Rocío Carrasco ha vuelto a sentarse en el plató de ‘Telecinco‘ para hablar de la nueva entrega de su docuserie. Un episodio en el que habla de la enfermedad de José Ortega Cano, que le llevó a provocar un accidente de tráfico en el que falleció una persona. Además, la hija de Rocío Jurado desmiente las palabras del torero, que en más de una ocasión ha contado que empezó a consumir alcohol después de que la cantante fuese diagnosticada del cáncer que acabó con su vida. En su intervención en directo en el programa ha tenido tiempo también para hablar de su marido, Fidel Albiac, cuya relación está más fortalecida que nunca. Ella misma lo ha dicho: «Estoy enamorada hasta las trancas».

Ese «hasta las trancas» fue la respuesta con la que Rocío respondía a la pregunta de Jorge Javier Vázquez: «¿Estás enamorada de Fidel?». De este modo, la hija de Rocío Jurado ha dado por zanjados los rumores sobre una posible crisis con su pareja. «Está todo el pescado vendido ya», ha dicho. Incluso ha confesado que lo que más le gusta de su compañero sentimental es él en sí mismo: «Me gusta porque es él».

Rocío Carrasco y Fidel Albiac, seis años de feliz matrimonio

Rocío Carrasco y Fidel Albiac se convirtieron en marido y mujer el 7 de septiembre de 2016. La hija de ‘la más grande’ y quien ha sido su principal apoyo tras separarse de Antonio Davis Flores se dieron el ‘sí, quiero’ en una finca de Toledo. Con su enlace sellaron 16 años de sólido noviazgo. Entre los invitados estaban sus tíos Antonio Carrasco, hermano del desaparecido Pedro Carrasco, y la mujer de este, Manuela, y Manuel Carrasco con su esposa Lola. De la familia Mohedano asistió únicamente su prima Rosario Mohedano. Los ausentes de la ceremonia y el posterior banquete fueron sus hijos, Rocío Flores y David, con los que lleva años sin hablarse.

En el último episodio de ‘En el nombre de Rocío’, Carrasco recuerda emocionada cómo eran sus hermanos cuando eran pequeños, cuenta anécdotas de su infancia y da su opinión sobre si Gloria Camila y José Fernando han llegado a recibir la herencia que les corresponde de su madre. Finalmente, Rocío Carrasco explica qué ocurrió la última vez que vio a sus hermanos y por qué no ha vuelto a verlos ni hablar con ellos desde hace ya 10 años. Sobre ellos ha hablado también Teresa Lázaro, la exniñera de los hermanos durante el tiempo que Rocío Jurado vivieron e Montealto y en Yerbanuena, que acusa a Jose Ortega Cano de deberle dinero: «Me debe 300 euros, a mí no, a mi exmarido, de limpiar toda la finca de Montealto. Y me debe dinero de los fines de semana que no me dio libres. Trabajaba de noche y de día y me pagaba 600 euros. Y no me tenía ni asegurada, ni contrato ni nada. Es así de agarrado».