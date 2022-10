Este lunes, Telecinco ha comenzado la mañana con grandes bombazos: el regreso de Ana Rosa Quintana a su programa y su posterior entrevista a José Ortega Cano. El torero se ha sentado a ‘El programa de AR’ donde ha hablado largo y tendido sobre Rocío Carrasco y sobre su relación con Ana María Aldón. De hecho, le ha hecho una particular petición a su mujer, que ahora mismo han decidido tomar caminos separados: «Mi semén todavía tiene fuerza. ¡Vamos a por la niña!». Unas declaraciones que se han hecho virales en cuestión de minutos y no hace falta decir el por qué. A tan solo unos metros, Rocío Carrasco estaba siguiendo de cerca la entrevista al diestro. También en las instalaciones de Mediaset, la hija de Rocío Jurado reaccionaba a las palabras que Ortega Cano le ha dedicado, asegurando que iba a llevarla a los tribunales.

Horas después, durante el programa de ‘Sálvame’, hemos podido escuchar las palabras de Rocío Carrasco tras la entrevista de Ortega Cano, que ella ha visto en directo. La hija de la más grande no daba crédito a lo que estaba escuchando. La empresaria define la entrevista con la siguiente frase demoledora: «Quien no lo conozca que lo compre», dice. «No ha dicho ni una verdad. Todo lo que está diciendo de que se está retorciendo, de que se están diciendo mentiras. Nada de eso es verdad. A mí me ha dado mucho para esta noche», dice la empresaria. Hay que recordar que este lunes en la noche se emite un nuevo episodio de ‘En el nombre de Rocío’, donde la propia Carrasco estará presente y responderá a todo lo que ha dicho el diestro. Sin embargo, ya ha dado un adelanto.