Un radicoasette que le compró su madre en Miami, sus notas plagadas de «insuficientes», fotos de familia, carátulas de discos de Nirvana.. Un sinfín de recuerdos de Rocío Carrasco han visto la luz este martes en ‘Montealto: regreso a la casa’, el especial en el que la hija de Rocío Jurado en La Moraleja ha recreado Montealto, la casa en la que vivió su madre durante sus últimos 20 años de vida.

Han sido muchas emociones de golpe. Muchos recuerdos de la chipionera, a quien tiene muy presente cada día. Al hablar de ella, ha confesado que esta lamentaría ver muchos episodios que le ha tocado vivir. «Mi madre no me hubiese reconocido. No hubiese reconocido ni mi temor ni mi cobardía en muchos momentos, ni hacerme pequeña. Eso ella no lo hubiese permitido porque, efectivamente, me parezco mucho a ella. Ahora estoy en el camino de volver a ser la que era. Yo tenía muchas cosas de ella».

«Me hubiese encantado tener muchos hermanos y tener muchos niños para jugar»

La ex de Antonio David Flores ha recordado que su madre tenía deseos de tener más hijos con su padre, Pedro Carrasco. Pero no pudo ser: «A ella le hubiera gustado darme otro hermano con mi padre. A mí me hubiese encantado. Me hubiese encantado tener muchos hermanos y tener muchos niños para jugar y para reírme. Pero esa ausencia la han suplido otras personas porque yo nunca estaba sola».

En su recorrido por la reconstrucción que ha hecho La Fábrica de la Tele del domicilio familiar, la madrileña ha hablado sin tapujos del motivo por el que cierra la puerta a una reconciliación con Gloria Camila. «Me hubiese gustado que la música hubiese sonado de otra manera, que las cosas hubiesen sido de otra manera. En esta banda de música hay otros que tocan», confesaba, haciendo referencia a su relación con Antonio David Flores. «Al final el maestro es el mismo». Al hablar de sus hermanos y del motivo por los que les devolvió sus pertenencias, ha explicado: «He abierto las cajas después de 15 años y de repente he visto que han salido cosas de Gloria Camila y de José Fernando, lo más normal es haber dicho: Esto no es mío».

Con nuevo y radical corte de pelo, Carrasco ha contado momentos de su infancia y de su juventud, como su amistad con Borja Thyssen, hijo de Tita Cervera, o los vídeos de momentos en familia. «Su madre y mi madre eran amigas. Un día, a Tita se le ocurre que nos va a llevar al Parque de Atracciones. Y allí estábamos, Tita, mi madre, Borja y yo… y 27 escoltas por detrás», ha contado.