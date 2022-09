La guerra mediática entre Rocío Carrasco y Raquel Mosquera se recrudece por momentos. Este martes se emiten en directo los nuevos episodios de ‘En el nombre de Rocío’, la segunda parte del documental de la hija de Rocío Jurado. En ellos hablará de la segunda mujer de Pedro Carrasco, quien hace apenas unas horas cargaba contra ella en sus redes sociales y desmentía la versión que cuenta esta sobre su matrimonio con el que fuera campeón de boxeo. En medio de este incesante cruce de acusaciones, la madrileña se ha sentado en el plató de ‘Sálvame’ para aclarar que no siente rencor hacia su exmadrastra:. «Ahora está que si odio… pero yo es que odio no tengo, de verdad. Yo lo único que he hecho ha sido contestar punto por punto a todas las cosas que se han ido diciendo. Ni más ni menos».

«Al final cuando tú estas y estás viendo todos los días y años viendo cosas que no son… Al final tú te dices: ¿Pero qué está pasando? Eso queda claro y se constata dentro de la serie. Se ve perfectamente cuando hace el cambio, por qué y debido a qué. Al cambio brusco me refiero del final. Ella siempre ha ido haciendo cosas», sostiene. Y explica que el relato que ha hecho la peluquera de su historia de amor con Pedro Carrasco, así como de la relación que este tenía con ella, no es cierta: «Le ha tomado el pelo a todo el mundo, porque esa no es Raquel Mosquera».

Rocío Carrasco habla de Raquel Mosquera en su documental

«Es el grueso de la relación, es lo que tú ves, lo que sientes, lo que transmites… No. Porque soy realista. Yo entiendo que eso se pueda apreciar de esa forma porque como soy su hija me hubiese gustado eso. Pero yo para todo soy bastante realista y si eso no hubiese así, no hubiese pasado nada». Carrasco defiende que en los nuevos capítulos de si documental «se quedan aclaradas todas» las cosas sobre la peluquera.

En la actualidad no siente rencor hacia Raquel Mosquera. «Yo realmente que me haya dolido, de dolor, no son esas declaraciones sobre mí. Esas son fácilmente demostrables. Lo que me dolió en su día es que hiciera la insinuación que hizo sobre mi padre». Según la versión de la peluquera, ella fue quien propició el reencuentro de Pedro Carrasco con su hijo tras un tiempo distanciados, y ambos fueron a su casa para darles los regalos de Reyes a los niños. Tras una fuerte discusión con Rocío, Pedro le dijo a Raquel “vámonos”, y de camino al coche le dijo “a esta hija de p…. no la voy a ver más”. Tal y como ha contado Mosquera, «volvimos a casa haciendo eses con el coche por el estado en el que estaba Pedro”.

Rocío Carrasco ya había negado esta versión en su primer documental, dejando caer: “Irían dando eses por otro motivo, y tú sabes cuál es”, dijo en una presunta alusión al consumo de alcohol de su padre, agudizado según ella a raíz de su relación con Mosquera.