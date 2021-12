Quedan pocas horas para que un total de 18 contenedores con los enseres personales de Rocío Jurado hagan un último viaje en un programa especial en homenaje a la artista con Rocío Carrasco al frente. Con muchos nervios por delante, la hija de ‘la más grande’ se enfrenta a un día muy especial para ello. Ha entrado en directo en ‘Sálvame’, programa que emitirá el recorrido íntegro de los 18 contenedores que viajarán en tres trailers desde el almacén donde están guardados hasta el plató donde va a tener lugar la grabación de ‘En el nombre de Rocío’, la segunda parte de la serie documental protagonizada por Rociíto. «Estoy echa un flan. Estoy nerviosa, estoy con muchas ganas, muy contenta, ansiosa, agradecida, emocionada... como Lina Morgan.. estoy de muchas maneras», ha comenzado diciendo este lunes en la tarde a través de una conversación telefónica.

Rocío Carrasco se pronuncia sobre un acercamiento con su familia

Es un día muy especial para Rocío Carrasco y para muchos de los seguidores y familiares de Rocío Jurado, quienes podrán ver las pertenencias nunca vistas de la artista. Sin embargo, esto no ha tenido una buena acogida por parte de todos los miembros de su familia. Pero, ¿este homenaje le acercará a su hermana, Gloria Camila, o incluso a su tía, Amador Mohedano? Rocío Carrasco responde y a juzgar por sus palabras, esta es la menor de sus preocupaciones. Carlota Corredera ha querido saber si tiene la esperanza de que este especial que ha preparado Telecinco le acerque a alguien de su familia: «No lo sé si me acercará a alguien más de mi familia. A ver esperanza… yo hago en esto con toda la voluntad como lo estáis haciendo todos y con el cariño más inmenso del mundo y con mucha gente implicada, con mucha dedicación y mucho trabajo… No espero nada más que lo que tenga que ser y que sea un día maravilloso«, dice.

Para Rociíto, lo más importante es que salga todo bien: «Me inquieta que salga bien todo. No hay nada en especial. Lo que pasa que como tengo confianza plena pues esa inquietud es cosa mía. Estoy inquieta y ansiosa porque ocurra». Además, ha desvelado que para ella, mañana es un día muy importante: «Es mover su casa, su vida, la mía, una parte de la de mi padre, de la de mi abuelo, de mi tío Juan… Para mí es un día muy muy importante».

Rociíto asegura que siente a su madre cada día

Durante estos días, mucho se ha hablado de qué podían contener esos trailers y si habría algo que pudiera dañar la imagen de la artista: «Eso es impensable Carlota. Yo nunca haría en la vida nada que le pudiera hacer daño a mi madre. No haría nada que no fuera en beneficio de mi madre. Jamás en la vida lo haré«, ha asegurado Rociíto, quien asegura que si todos los días tiene presente a la Jurado, mañana todavía será más. «Yo efectivamente te he contado a ti que tengo a mi madre presente todos los días de mi vida. Yo hablo y le cuento mis cosas y al final no hablo de mi madre en pasado, porque para mí está conmigo. Pero que duda cabe que mañana va a ser muchísimas cosas, de muchos artistas que se van a unir para contar temas de ellos, se va a ver la apertura de los contendores y veré cosas que ni me espero.. Va a haber mucha emoción, pues al final que claro que la tendré mucho más presente que cualquier día».