Rocío Carrasco: «No hablo porque lo paso mal y es absurdo»

Rocío Carrasco ha revelado que no habla de ciertos temas personales con sus seres queridos: «No hablo porque lo paso mal», dice

Rocío Carrasco ha reaparecido en La Mañana de La 1, de RTVE, para colaborar en la nueva sección en la que han hecho un avance de lo que ocurrirá esta noche en ‘Lazos de Sangre’. Esta noche hablarán de la familia Valenzuela Dibildos, a la que la hija de Rocío Jurado ha asegurado estar muy unida. Por este motivo, esta noche también estará presente en el plató junto a Boris Izaguirre y Álvaro Muñoz Escassi, entre otros invitados, que harán un repaso por la vida de Laura Valenzuela y Lara Dibildos. Sobre esta última, Rocío Carrasco ha desvelado su estrecha relación y el paralelismo en la vida que ambas han compartido.

Rocío Carrasco habla de su momento de desahogo

Rocío Carrasco ha sido la invitada estrella para estrenar la sección presentada por la periodista Cristina Fernández. En todo momento, Rociíto tan solo ha tenido preciosas palabras para la familia. De hecho, así ha definido a Laura Valenzuela: «Moderna, segura.. espléndida, una modelo estupenda…». Son algunos de los adjetivos que ha utilizado para hablar de ella. Y lanzó un bonito mensaje: «Ella se encargó de cuidar a su hija que es lo que mas quiere en el mundo», refiriéndose a su hija Lara Dibildos, con quien ha asegurado que tiene una vida muy parecida.

Durante la entrevista, ha hablado del momento en el que Lara se sienta en un plató de televisión y le preguntan por Rocío Carrasco y algunos de los temas en los que se ha visto envuelta en los últimos años. A lo que habitualmente su gran amiga no entra en disputas y le regala su apoyo pero sin hacer declaración alguna respecto a diferentes temas.

Rociíto ha asegurado que en alguna ocasión sus seres queridos no responden a esas preguntas porque ellos no saben nada del tema. Ha asegurado que no habla de algunos temas con personas porque no quiere ponerlas en ningún apuro. Además, ha confesado que «no hablo porque lo paso mal y es absurdo». A pesar de que hay temas tabúes para Rociíto sí que habla de ellos en casa, junto a su marido Fidel Albiac: «Yo me desahogo con mucha gente en casa. Donde no me desahogo es públicamente«, ha sentenciado al respecto. Siempre discreta a la hora de hablar de su vida, Rociíto no ha querido hacer mención alguna a qué temas se refiere.

El paralelismo en la vida de Lara Dibildos y Rociíto

Tal y como hemos dicho anteriormente, en varias ocasiones Rocío Carrasco ha hecho referencia al paralelismo de su vida con la de Lara Dibildos. «Por suerte o por desgracia coincidimos en muchas cosa de nuestra vida. Hay cosas curiosas de nuestras vidas que nos ha llevado a tener la relación que tenemos ahora 23 años después», ha desvelado Rocío Carrasco a la hora de hablar de cómo es su actual relación con Lara Dibildos.