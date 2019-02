Las inusuales bromas de Rocío Carrasco sobre su fichaje en ‘MasterChef Celebrity’

Poco queda para que se confirme de manera oficial la participación de Rocío Carrasco en la próxima edición de ‘MasterChef Celebrity 4’, aunque por ahora está en proceso de negociación y su presencia es tan solo una posibilidad. Algo de lo que ella misma se ríe, jugando al despiste al ser preguntada al respecto por los reporteros que a diario siguen sus pasos.

Rocío Carrasco sigue con su vida

Rociito continúa con su día a día a la espera de que se confirme de manera oficial su presencia en ‘MasterChef Celebrity’. Además de seguir de cerca los movimientos de su ex, Antonio David Flores, con el que mantiene un agrio entuerto judicial, también sigue arropando el musical homenaje a su madre en el Teatro La Estación de Príncipe Pío. Allí ha acudido un fin de semana más para estar al lado de su gran amiga, Anabel Dueñas, estrella del musical.

La Rocío Carrasco más divertida y relajada

Pese a los momentos de tensión que ha vivido semanas atrás, Rocío Carrasco parece estar más tranquila y sosegada, lo cual se evidencia con la forma que tiene a responder a las preguntas de los reporteros. Antes optaba por el silencio o, en ocasiones, alguna frase cortante que termine con la conversación. Ahora juega al despiste y, sin perder el buen rollito, responde sin dar demasiadas pistas sobre lo que le depara el futuro.

Rocío Carrasco no puede evitar reírse

La hija de rocío Jurado y Pedro Carrasco no puede esconder la sonrisa cuando es preguntada por la posibilidad de que vaya a ser una de las estrellas de ‘MasterChef Celebrity’. Se ríe al escuchar la pregunta de cuál es su plato estrella que más gusta a los suyos y sobre cómo se desenvuelve entre sartenes y cacerolas.

Anabel Dueñas vacila a su amiga

Testigo de esta escena estaba Anabel Dueñas, que no dudó en tomar partido en la conversación entre Rocío Carrasco y los reporteros: “¿Qué vas a hacer para comer mañana?”, le preguntaba a su amiga, despertando las risas de los allí congregados, incluida Rociito.

Rociito le sigue el juego a su amiga



“Tienes cinco minutos, concursante”, decía Rocío Carrasco entre risas animando el momento tan divertido que se ha creado entre ella, su amiga y la prensa.

Fidel Albic, en un segundo plano prefiere no entrar

Fidel Albiac no tenía tanta guasa en esta escena y prefirió adoptar un discreto segundo plano un paso por detrás de su mujer. No estaba molesto, porque veía lo bien que se lo estaba pasando su esposa, pero no quiso entrar en materia y prefirió que fuese ella la protagonista de la entrevista a pie de calle.

¿Qué dice sobre el museo de su madre?

Se terminó el buen rollito cuando los reporteros trataron de aprovechar el buen ambiente para sacar temas algo más escabrosos. Uno de ellos fue el museo sobre su madre al que supuestamente ella ha puesto freno y que la familia de Rocío Jurado lucha por sacar adelante. Ella, ante esto, tan solo habla de lo bien que ha ido la actuación de esa noche y el éxito que está cosechando.

La respuesta a su último movimiento contra Antonio David

Rocío Carrasco ha iniciado una nueva batalla contra su exmarido, Antonio David Flores. Ha presentado una queja al Tribunal Supremo, tras la victoria de su ex, por lo que su litigio no termina y se alargará aún varios meses más. Ella, antes esto, asegura que “todo está bien, todo bien”. No entra en materia, se mantiene cortante. Se terminó el buen rollo.

