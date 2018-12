El dardo envenenado de Rosa Benito a Rocío Carrasco por sus hijos

Rocío Carrasco ha recibido malas noticias en las últimas semanas. No solo por la decisión del juez de echar por tierra sus pretensiones legales al llevar a su exmarido, Antonio David Flores, a los tribunales acusado de un supuesto delito de malos tratos psicológicos. Perdió la batalla, pero no la única. Además, ha comprobado algo que ya tenía presente y es que su familia, tanto los Mohedano, como los Jurado, los Ortega y los Flores han cerrado en banda en torno al ex guardia civil, alegrándose que la balanza de la justicia se decantase a su favor.

La última en dejar claro de qué parte está ha sido Rosa Benito. La tía de Rocío Carrasco no la ha nombrado en su última publicación de las redes sociales, pero son muchos los que han entendido que se refiere a ella cuando habla del valor de la familia. Una sutil forma de posicionarse de manera velada en un conflicto que no solo ha dividido a la familia, sino también a la opinión pública.

“Mi vida no tendría sentido sin mis hijos. Sin los míos y, como digo yo, si antes de parirlos ya se les quiere, por ellos das la vida. Y por eso hay muchas cosas que no se entienden…”, escribía Rosa Benito en su perfil de Instagram como acompañamiento de una foto suya rodeada de sus cuatro hijos. Y claro está, la comparación es fácil y son muchos los que han entendido este mensaje como una indirecta a su sobrina, Rocío Carrasco, quien no mantiene contacto con sus hijos al posicionarse a favor de su padre incluso antes de iniciarse su batalla judicial.

El distanciamiento de Rocío Carrasco y sus dos hijos, Rocío Flores y David Flores, viene de largo. De hecho, en cuanto pudo, la joven decidió abandonar la casa familiar para mudarse a vivir con su padre y Olga, su pareja, a la que incluso ha llegado a decir que es como su madre. Más tarde le siguió el pequeño de la familia, que este fin de semana cumple 20 años.

