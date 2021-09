El hijo de Rocío Carrasco pide un año de prisión y una indemnización de 15.000 euros para su madre por el impago de la pensión desde 2018

Si este martes conocíamos la noticia de que Rocío Carrasco y Fidel Albiac se verían las caras con Antonio David Flores y Rocío Flores, horas más tarde conocemos la petición del hijo de Rociíto. Y es que David Flores ha pedido que su madre sea condenada a un año de cárcel y a pagarle 15.000 euros de indemnización por el impago de la pensión a la que desde 2018 tenía que hacer frente, obligada por la justicia. Ha sido la abogada del joven quien, a través de un escrito de acusación en el juzgado, ha hecho una petición oficial. Esto se traduce en que la hija de Rocío Jurado podría ir a prisión.

En el año 2018, la jueza obligó a Rocío Carrasco a pagar 200 euros mensuales a su hijo

En el documento de la abogada, al que ha tenido acceso CASO ABIERTO, la abogada de David Flores ha recordado que desde el año 2018 una sentencia obliga a Rocío Carrasco a pagar 200 euros mensuales a su hijo como «pensión de alimentos». A pesar de que en un primer momento fue Antonio David Flores quien demandó a su ex y solicitó una indemnización de 7.000 euros, el juez negó la causa, ya que debía ser el propio David Flores quien interpusiera la demanda. Dicho y hecho. El joven demandó a su madre.

Fue la juez Sonsoles Lloria quien decretó que David, el hijo de ambos y que padece una enfermedad, seguía siendo «dependiente económicamente». Por este motivo, fijó que Rocío Carrasco debía pagar 200 euros mensuales en concepto de «pensión de alimentos». Algo que Rociíto no habría estado depositando. Por su parte, Rocío Flores, que también se mudó a vivir con su padre, no tenía pendiente ninguna pensión. La jueza la desestimó después de que fuera condenada por maltratar a su madre. A pesar de esto, nunca se llegó a pagar esta indemnización por lo que David Flores abrió el caso.

La abogada indica que Rociíto es autora de un delito de impago de pensiones

Ahora, la abogada de David Flores, Beatriz Robles, ha indicado en su escrito al juzgado que Rociíto es autora de un delito de impago de pensiones. Además, pide que se llame a declarar como testigos en el juicio contra ella a sus dos hijos, a su ex marido Antonio David Flores y a su pareja, Olga Moreno. Por si fuera poco, también acusa a Rocío Carrasco de no pagar el seguro médico de su hijo, quien padece una enfermedad genética. Según el escrito, Rocío Carrasco habría dejado de pagarlo «en reiteradas ocasiones», lo que suponía que el joven se «quedaba sin cobertura médica». Para evitarlo, el escrito asegura que la actual pareja del ex Guardia Civil, Olga Moreno, y Rocío Flores habrían hecho frente a esta deuda en varias ocasiones.