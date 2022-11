Hace tiempo que Rocío Carrasco advirtió que comenzaba una nueva etapa de su vida en la que deseaba exprimir el tiempo al máximo. Dicho y hecho. La hija de la recordada Rocío Jurado nos ha sorprendido disfrutando de un divertido plan de sábado noche: el concierto de ‘Ojete calor’ celebrado en el Wizink Center de Madrid. No solo se subió al escenario, también quiso coger el micrófono y entonar una de las canciones más míticas de la ‘más grande’: ‘Como una ola’. ¡No te pierdas su actuación y dale al play!

El estadio, repleto hasta los topes, ovacionó a Rocío Carrasco cuando protagonizó este divertido momento. «¿Nos cantamos algo? ¡Vamos allá!», afirmaba entusiasmada nada más pisar el escenario al que llegó bajando por un tobogán. Con un atrevido top de transparencias, puso en pie al público recordando uno de los temas más destacados de la discografía de su madre. Una actuación memorable que tuvo lugar mientras Raquel Mosquera ofrecía una tensa entrevista en ‘Sábado Deluxe’. La viuda de Pedro Carrasco regresó al plató de Mediaset tras meses apartada de los focos. Una comparecencia en la que vetó a un destacado número de colabores, todos afines a Rocío Carrasco. Entre ellos, Carmen Borrego, Kiko Hernández, Belén Rodríguez y Paloma García Pelayo.

La felicidad de Rocío Carrasco

El documental ‘Contar la verdad para seguir viva’, emitido en marzo de 2021, fue un punto de inflexión en la vida de Rocío Carrasco. Y es que rompió su silencio después de dos décadas y recuperó el apoyo de la ciudadanía. Durante este último concierto se ha dado auténtico baño de masas en el que recibió el calor de los asistentes.

Por su parte, Raquel Mosquera no dudó en cargar contra ella y desmentir sus últimas declaraciones durante su paso por ‘Sábado Deluxe’. «No dice la verdad y por tema de audiencia lo dejáis pasar», le decía a Jorge Javier Vázquez con quien protagonizó un gran encontronazo. El presentador estalló al final de la entrevista cuando la invitada evitó contestar qué relación le unía a Antonio David Flores. Además, se mostró tremendamente indignado cuando descubrió que la peluquera no había visto el documental de Rocío Carrasco. «Te lo digo de verdad. Estoy profundamente apenado. Te has pasado semana tras semana catalogando algo que no has visto. Calificando a una mujer de mala madre. Todo por odio. Ahora, ¿esto cómo se arregla? Ha sido una noche durísima. Es como si se desmontara una persona a la que tienes mucho aprecio», le decía.

Mientras que Raquel Mosquera intentó defenderse acusando al presentador de defender a capa y espada a la que ahora es su amiga. «No vas a conseguir machacarme porque tengo buen corazón. ¿Por qué todos los demás somos malos y la única buena es ella?», aseguraba la peluquera al final de su entrevista.