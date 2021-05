Rocío Carrasco ha vuelto a conectar con el debate de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ para desvelar cómo está justo antes de que termine la serie.

Es la tercera ocasión que Rocío Carrasco rompe su silencio en el debate desde que comenzara ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’. Una vez más la hija de Rocío Jurado ha hecho un alto en el camino para explicarse sobre los 12 primeros capítulos que hasta ahora se han emitido. Seria y consciente de lo que la audiencia va a visionar este miércoles en la docuserie, Rocío ha hablado justo el día en el que se referirá una vez más a su hija y en el que insistirá en los motivos por los que no la cree. Madre e hija están más distantes que nunca, a pesar de los puentes que ha intentado tender Rocío Flores en televisión. Este miércoles ha reaparecido frente a la audiencia para abrir su corazón y desvelar que «ya no hay miedo»: «Os doy las gracias por haberme escuchado, por haber creído y haber querido escucharme». Tras esta confesión y agradecimiento, Rocíito ha desvelado un bombazo y este no es otro que estar en plató el próximo miércoles.

«Quería deciros a todos que el próximo miércoles me gustaría ir a plató para hacer el cierre del ciclo», ha dicho Rocíito. Su intención es que le pregunten todas las dudas que pueden sobrevolar sobre esta historia para que así los espectadores saquen las conclusiones oportunas. Feliz con que su confesión haya servido a otras muchas mujeres a luchar por su vida y no mantenerse callada, Rocío Carrasco no ha hablado sobre la segunda temporada de la docuserie. Aunque ya está confirmada, todavía hay muchas incógnitas sobre una segunda edición que promete ser un éxito.

Eso sí, se desconocen muchos de los detalles que englobarán la despedida de Rocío Carrasco en Mediaset, así como los colaboradores que estarán presentes. La que sí se ha adelantado a preguntarle algo que no responderá hasta la próxima semana es Alba Carrillo, quien quiere saber si Rocío se lanzará de nuevo o no a la maternidad después de decir que está preparada para ello. Sus planes en este sentido con Fidel han resultado ser una sorpresa y quizás aproveche su intervención para comentar si se animan a ser padres o todo lo contrario.