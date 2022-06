Nos encontramos en plena cuenta atrás para el estreno de ‘En el nombre de Rocío’. La segunda parte del documental de Rocío Carrasco promete descubrir datos desconocidos sobre la millonaria herencia de Rocío Jurado. Datos como que la cantante dejó escrito un testamento inédito en el que, al parecer, sus últimas voluntades eran muy distintas a las que se recogían en el testamento que dejó tras su muerte, el 1 de junio de 2006.

Fue en 2007, un año después de morir Rocío Jurado, cuando sus seres queridos firmaron el acuerdo del reparto final de la herencia. Entonces, todos parecen estar de acuerdo con el reparto. «Les ha dejado un patrimonio muy bonito, muy bueno», aseguraba Rosa Benito. Ahora, 16 años después, la hija mayor de la cantante contará qué dejó escrito su madre en su testamento inédito. Pero, ¿sabían los familiares que existía este documento? «Te puedo decir que viendo la serie documental se entiende a la perfección lo que sucede y por qué sucede. Es un documento muy esclarecedor para todo ese tipo de preguntas y todo ese tipo de cuestiones. Todo queda demostrado», ha aclarado Carrasco.

«Hay una parte de la familia que lo sabe», adelanta Rocío Carrasco sobre la herencia secreta de su madre

«Queda perfectamente demostrado que hay una parte de la familia que lo sabe. No me vale ahora el ‘yo no sabía’. Queda perfectamente demostrado que hay una parte de la familia que lo sabe. ¡Y tanto que lo sabe!», ha explicado este martes durante una intervención telefónica en ‘Sálvame’. «El documental es una explicación de que es lo que sucede y cuál es el posicionamiento de cada uno. Si ves el documental te enteras de manera clara y nítida de toda la historia».

Este lunes, Rosa Benito no ha querido pronunciarse sobre el legado de la que fue su cuñada. «Rosa puede hablar en primera persona, pero no puede meter el plural. Porque respetándola y amándola, te digo lo mismo… Yo no tiro a matar a la persona que más quiero tantísimo», ha comentado su sobrina. Sin querer entrar en detalles para no adelantar lo que destapará en el estreno de su docuserie (se emitirá a través de MiTele el viernes 17 de junio).

«Rocío Carrasco no nos va a defraudar. Ella siempre que habla tiene pruebas y una vez más nos quedaremos con la boca abierta», apunta Carmen Borrego, amiga íntima de Rocío Carrasco. La malagueña sabe cómo reaccionaron los familiares de la chipionera al conocer la existencia de un testamento inédito: «Ellos piensan que va a ser el test anterior y se encuentran uno nuevo».

Cabe recordar que, tras la muerte de Rocío Jurado, Rocío Carrasco fue la mayor beneficiada del reparto de sus bienes, valorados en unos 7 millones de euros. Nombrada heredera universal, se quedó con 4/9 partes del total de la herencia. Esta incluía: los derechos audiovisuales de sus canciones y películas. También obtuvo un gran patrimonio inmobiliario: el 100% de un apartamento en Miami que la artista compró en solitario y el 50% de otro apartamento en la misma ciudad que la ‘más grande’ adquirió a medias con Ortega Cano.

La herencia millonaria de Rocío Jurado

Asimismo, se quedó con una finca El Administrador, en Chipiona, valorada en 870 millones de pesetas y con parte de la que fue su residencia, ‘Villa Jurado’ en La Moraleja. También le correspondieron todas las joyas, muebles, ropa, cuadros y enseres personales de su madre. Sus hermanos Gloria Camila y José Fernando, por su parte, recibieron únicamente un tercio de la legítima y un tercio cada uno de la venta de su casa de Madrid. También dejó parte de sus bienes a sus hermanos, sobrinos e incluso a quien fue su hombre de confianza, Juan de la Rosa.