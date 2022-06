La segunda parte el documental de Rocío Carrasco ha llegado cargado de nuevas y explosivas declaraciones de la hija de Rocío Jurado. Esta arranca su docuserie arremetiendo contra su tío, Amador Mohedano. Cree que no fue el causante del éxito de su madre y que debería «estar agradecido» de haber podido trabajar a su lado. Lo cuestiona como profesional. También lanza contra él duras acusaciones en el terreno personal. Incluso lo acusa de ser, junto con su hermana Gloria, el culpable de la separación de sus padres. Así lo cuenta: «Tomaron una determinación que no quería tomar ninguno de los dos. Yo sí le he preguntado a mi padre: ‘Papá, ¿por qué te separaste de mamá? Y él me ha dicho: Por tu tía Gloria y tu tío Amador». Al parecer, fue su propio padre quien le dio esta versión: sus cuñados no se lo pusieron nada fácil.

«Ella tenía adoración con él, y él con ella«, sentencia Carrasco al hablar de la relación de sus padres. «Al final ellos dos eran como una balsa de aceite. Uno era como mirarse en el espejo del otro. Se entendían con una mirada. Él tenía una bondad en los ojos para con ella y para conmigo que era impresionante. Él era la bondad personificada y ella moría y mataba por él».

«Aún estando separados era maravilloso verlos juntos», dice Rocío Carrasco

Su relato retrata a una pareja enamorada hasta la médula. Tanto, que alguna chispa quedó tras su divorcio: «Aún estando separados era maravilloso verlos juntos. Mi madre murió enamorada de Pedro Carrasco». Cabe recordar que Rocío Jurado y Pedro Carrasco contrajeron matrimonio en 1976 y 13 años después, en 1989, se separaron. ¿El motivo de su ruptura? Rocío Carrasco lo tiene claro. Y no duda en señalar con el dedo a sus tíos como causantes del final de su romance: «Mi padre se vio ninguneado. Mi madre antepuso su familia, o sea, sus hermanos, a mi padre».

Carrasco considera que los miembros «mediáticos» del clan Mohedano han causado un daño irreparable a su madre a lo largo de los años. Esta, según su relato, se sentía en la obligación de hacerse cargo de ellos, contra viento y marea. Algo que le pasó una seria factura. «Mi abuela le pide que se encargara de sus hermanos, que siempre los cuidara. Mi madre lo prometió y lo cumplió con creces. Pero creo hubo un punto de inflexión, que fue su enfermedad, en el que se dio cuenta de que había cumplido una promesa, pero que quizás no había hecho las cosas bien… para ella misma», destaca. Y aunque la cantante siempre se hizo cargo de los suyos, está era capaz de percatarse de lo que sucedía en su entorno: «Mi madre sabía perfectamente quién era cada uno, pero yo no».