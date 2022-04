Este miércoles, Rocío Carrasco ha roto su silencio para pronunciarse sobre la entrevista que ha concedido en SEMANA Olga Moreno. La hija de Rocío Jurado ha intervenido en directo en ‘Sálvame para plasmar sus opiniones en relación a la ruptura de Antonio David Flores con la que ha sido su pareja en los últimos 20 años. «Como tú comprenderás, ya paso. Ni fu, ni fa. Solo sé que el que avisa no es traidor. Y yo lo avisé», ha arrancado diciendo. Pero la madrileña también ha explicado lo que piensa de las palabras de su hija, Rocío Flores, quien dice sentirse «decepcionada» y cree que las personas más próximas le han fallado: «Me han fallado todos».

Advierte a su hija sobre su padre: «No te lo creas»

La madrileña ha intentado respetar la decisión que anunció meses atrás: la de no volver a hablar más públicamente de su hija. «Dije que la iba a dejar al margen y no seré yo quien falte a eso», ha recordado. Pero no lo ha conseguido del todo. Porque no ha podido evitar sincerarse sobre sus recientes palabras: «Dije hace tiempo que sobre ella no iba a decir nada ni a comentar nada y todo lo que dependiera de mí la iba a dejar al margen. Lo único que digo es: ‘No te lo creas».

Incluso ha llegado a poner en duda que su hija haya sido crítica con su padre en algún momento: «No me creo las críticas a su padre». Y pone en duda a su hija cuando ha criticado a su progenitor en televisión. «Para que todo el mundo me entienda, es que esas declaraciones duran cinco minutos», explica sobre el reproche de su hija a Antonio David. «No soy quién para decir lo que hay que hacer, yo no me creería ese momento».

Cabe recordar que Olga se ha sincerado con esta revista, con la que ha repasado por primera vez en un medio cómo se produjo su ruptura con el malagueño. «No me merezco lo que me ha pasado», confiesa. La sevillana nunca imaginó que el exguardia civil mantuviera una relación con Marta Riesco, su actual novia. «Nadie va a amar nunca a Antonio David como yo lo he hecho», asegura en el nuevo número de SEMANA, ya disponible en quioscos y supermercados de toda España (o descargando la versión online AQUÍ). Son sentimientos a los que Rocío Carrasco se siente completamente ajena: «Esta persona no es nada mío ni pertenece a mi vida. No significa nada. Para perdonar está Dios. No tengo que decir lo que tienen que hacer los demás».

Por último, Carrasco ha aclarado que su hija está fuera por completo de las investigaciones de la Fiscalía sobre el supuesto alzamiento de bienes de Antonio David y Olga: «Ella (Rocío Flores) está fuera del procedimiento y el ‘ser’ se enfrenta a pena de prisión. Fiscalía pide tres años y nosotros pedimos cuatro».

Te interesará saber...