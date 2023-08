Rocío Carrasco, condenada a pagar 13.000 euros a su hijo David Flores

Rocío Carrasco no entrará en prisión, pero deberá pagar a su hijo David Flores más de 13.000 euros por el impago de su pensión. Así lo ha dictaminado el juez, Juan Antonio Toro, en una sentencia en la que se asegura que la hija de Rocío Jurado es culpable. "Debo condenar y condeno a Rocío Carrasco Mohedano como autora responsable de un delito de impago de pensiones", dice el escrito. Pues bien, en ella se cuenta que no habría pagado los 200 euros mensuales a David que estaba obligada a abonar desde comienzos de 2018, por lo que se condena a pagar cinco euros diarios durante seis meses (900 euros) y a indemnizarle con la cantidad anteriormente citada.

Rocío Carrasco y su condena

Durante 5 años y medio Rocío Carrasco no le ha pagado a su hijo menor la pensión, pero el juez le ha impuesto la pena más baja para un delito de este tipo. Así se cuenta en El Periódico, donde explican que el Código Penal suele castigar con multas de entre 6 y 24 meses y hasta un año de prisión. Cabe señalar que Rocío aseguró que no había hecho ninguno de estos pagos porque tenía todos sus bienes embargados, justificación que no ha evitado que fuera condenada. Ella ha seguido trabajando y apareciendo en diferentes programas de televisión como su docuserie, 'Rocío. Contar la verdad para seguir viva', el cual obtuvo una gran audiencia en Mediaset.

David Flores fue quien hizo hincapié en que solo quería recibir el dinero que su madre le debía, por lo que se retiró la petición de un año de cárcel a Rocío Carrasco. Se desconoce si ella decidirá recurrir esta sentencia ante la Audiencia Provincial de Madrid, la cual fue dictada el 31 de julio. Ella, por su parte, continúa en silencio, aunque eso no haya evitado que cope titulares por este asunto.

Fue en el mes de junio cuando fue citada tras ser acusada de un delito de abandono de familia por impago de pensión a su hijo. Aunque la fiscalía de Madrid pedía para ella un año de prisión y 19.000 euros, la multa ha sido diferente. El abogado de Rocío trató de pelear su inocencia y reclamó su absolución, sin embargo, no consiguió su deseo.

El otro nombre que ha aparecido durante el juicio ha sido el de Antonio David Flores. Se ha presentado como acusación particular, siendo a él a quien se le ha reconocido la potestad prorrograda, ya que, aunque es mayor de edad, "no tiene dependencia ni tampoco autonomía".