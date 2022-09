Rocío Carrasco y Jorge Javier Vázquez se dieron un baño de masas este miércoles cuando se propusieron presumir de amistad y acudir juntos al estreno del musical ‘Cantando bajo la lluvia’ en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Las dos estrellas de Telecinco hicieron tándem a la hora de posar ante los medios, pero también al hablar con los reporteros, cediendo parte de su protagonismo a Olga Moreno, que este miércoles anunciaba en exclusiva a través de la revista SEMANA que está de nuevo enamorada y que el motivo de su renovada sonrisa es su representante, Agustín Etienne. Aprovechando que la exmujer de Antonio David Flores estaba de actualidad, su anterior esposa y el presentador se divirtieron mucho haciendo chanzas sobre ella, dejando una vez más patente su enemistad.

Vídeo: Europa Press

Olga Moreno está feliz, como así se muestra en el nuevo número de la revista SEMANA, que ya puedes encontrar en tu kiosco más cercano o descargando la versión online AQUÍ. Rocío Carrasco parece no recibir con alegría las buenas nuevas de la que ha sido su enemiga pública por su matrimonio con Antonio David Flores. Estas desavenencias las ha heredado el presentador, que en un principio no quería hablar de la reciente relación de Olga con su representante, aduciendo que él y su amiga “hemos decidido que hablamos de películas musicales, el gore no lo trabajamos”, a lo que Rocío Carrasco añadía que “no hablamos de género de terror”.

Rocío Carrasco sigue con el hacha de guerra en firme contra Olga Moreno, a pesar de que ya no forme parte de la vida de su exmarido, Antonio David Flores. La hija de Rocío Jurado tiene guardado en su interior el dolor del pasado y eso le hace no atesorar buenos sentimientos hacia Olga, a la que incluso llega a retar a que tengan un enfrentamiento público, a sabiendas de que no aceptaría: “Eso no lo va a hacer porque le faltan, ya lo he dicho”. Rocío también le ha propuesto lo mismo a José Ortega Cano, de sentarse en un plató para reprocharse cosas del pasado cara a cara, y también piensa que si el torero no acepta su oferta es porque “el maestro no los tiene”.

Vea el vídeo íntegro en el que Rocío Carrasco y Jorge Javier Vázquez hablan de la noticia del momento, la nueva relación de Olga Moreno con su representante, Agustín Etienne. Además, entre chanzas y ataques velados, también han encontrado ocasión de valorar la otra noticia de la semana, la ruptura con traición incluida de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. ¿Qué opina Rocío Carrasco sobre esta deslealtad que ha terminado con dinamitar su compromiso de boda? ¡Dale al play!