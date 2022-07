Rocío Carrasco sigue tirando de la manta y desvelando capítulos del pasado que le han provocado un gran dolor existencial y que supusieron la base por la cual no mantiene relación con gran parte de los miembros de su familia. Lo hace en un nuevo capítulo de la segunda temporada de su serie documental, ‘En el nombre de Rocío’, donde Rosa Benito ha salido especialmente mal parada por sus nuevas revelaciones. Rocío Carrasco quiere hacer justicia con la memoria de su madre, Rocío Jurado, y esto pasa por denunciar públicamente quién es el ‘topo’ que filtró uno de los episodios más dolorosos por los que tuvo que atravesar la cantante. Un suceso que su hija, dolida, tan solo puede calificar como “humillante”.

En este nuevo episodio, titulado ‘Matar al león’, se recuperaban del archivo mediático unas imágenes en las que Kiko Matamoros, junto a Rosa Benito, detalla un fuerte encontronazo familiar protagonizado durante una tensa cena en la que terminaron discutiendo Rocío Jurado, José Ortega Cano y la propia Rosa. Al parecer, en boca del colaborador, la cantante recriminó a su marido que defendiese a su cuñada por encima de ella y tan delicada llegó a ser la situación que, según narra con la confirmación de Rosa Benito, Rocío Jurado terminó por “mearse encima por los nervios del momento”. Un momento de tensión que ahora su hija ha querido matizar y arrojar más luz sobre lo sucedido, además de condenar que se hablase en público de esta anécdota al considerarla “humillante” para la imagen pública de su madre.

“Queda claro que la información que da Kiko Matamoros con respecto a mi madre se la da Rosa Benito, porque, de ser cierta, si no se lo ha dicho Rosa no se la puede decir nadie más”, mantiene Rocío Carrasco, molestas con esta filtración delicada sobre un capítulo complicado sucedido en la intimidad de la casa de su madre. Rocío Carrasco cree que su tía traicionó la confianza que su madre había depositado en ella durante tantos años trabajando codo con codo por mantenerse en su puesto de trabajo en ‘Sálvame’ y no duda en sentenciar que es “humillante que alguien cuente eso”, al verlo innecesario y al saber el dolor que provocaría en aquellos que aman a Rocío Jurado por encima de todo, como es su caso.

“Con lo que no han contado es que en esa cena estaba yo también y sé lo que pasó”, comienza a relatar Rocío Carrasco, que quiere dejar claro que hay muchos puntos en los que Rosa Benito y Kiko Matamoros no han contado toda la verdad o se habría maquillado para dejar mal supuestamente a Rocío Jurado. Ahora su hija reconoce que el motivo de la disputa familiar fue el “estamos tan a gustito” de José Ortega Cano y que fue el torero quien “se encara con Rosa y mi madre se mete por medio, pero no es verdad que mi madre se encara con José”. Además, en defensa de la memoria de la cantante, quiere dejar claro que “no es verdad que mi madre lo insulta. No es cierto”.

Es más, en contraposición a la idea reinante hasta la fecha de que Rocío Jurado tenía un fuerte carácter y era capaz de enfrentarse a su marido para hacerse oír, su hija ha aprovechado este “humillante” episodio para destacar que su madre perdió fuerzas por el camino: “Ha llegado un momento que no tenía el valor para hacer lo que han dicho y echarle huevos a José. Ella ya no estaba capacitada para echarle huevos”, desvela, dejando al descubierto el lado más vulnerable de su madre, desconocido por la mayoría. Una apreciación que le hace sentenciar para zanjar esta cuestión y pasar a la siguiente que “Ortega Cano no se portó bien con Rocío Jurado, que era mi madre, la hizo sufrir”.