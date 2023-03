Risto Mejide y su nueva ilusión: primeras imágenes con una exuberante rubia en París

Risto Mejide cuando viaja fuera de España se deja llevar con su nueva ilusión. Si bien el presentador ya pasea por Valencia con total normalidad con una exuberante rubia, ahora ha sido pillado en París de la mano con ella. Mientras disfruta de la ciudad de las luces, ambos caminan a buen paso con sus manos entrelazadas mientras demuestran que todo marcha a las mil maravillas. Aunque se les ve de lejos, se aprecia perfectamente que es el comunicador. Con un abrigo negro que previamente ha mostrado en sus redes sociales junto a Laura Escanes, con su característico corte de pelo y con sus inseparables gafas, Risto disfruta como un turista más, eso sí, con una misteriosa compañía de la que poco a poco se van conociendo algunos datos.

Vídeo: TikTok

Entre el publicista y esta chica rubia existe una gran diferencia de edad. Risto tiene 48 años y la joven con la que se está dejando ver tan solo 26, pero ¿quién es ella? Es amante de los perros y tiene un amplio currículum profesional, prueba de ello, que tenga experiencia como farmacéutica, nutrición y ortopedia. Por otro lado, presume de tener un máster en profesorado y sabe hacer tatuajes, eso sí, se desconoce si Mejide se atreverá a pasar por sus manos para que tatúe un diseño para siempre en su piel. Ha sido el tiktoker Abel Planelles el que ha sacado a la luz las primeras imágenes de ambos, un vídeo que demuestra que Risto vuelve a tener el corazón ocupado tras su separación con Laura Escanes.

Las imágenes fueron tomadas a finales de enero, aunque su unión comenzó hace algunos meses ya. Con este viaje se confirma que su historia de amor va tomando forma, un periplo que él había mantenido en secreto en el universo 2.0 y que se publica días más tarde de que se supiera que Risto estaba creyendo de nuevo en el amor. Llama la atención entonces que el comunicador haya revelado que todavía se encuentra mal por su ruptura con Laura Escanes, quien también rehízo su vida con Álvaro de Luna el pasado mes de septiembre. "No me importa decir que estoy mal. Todavía no he pedido ayuda. Bien no estoy, he estado bien y puedo ver la diferencia", ha dicho en 'Viajando con Chester'.

Los rumores sobre la nueva ilusión de Risto Mejide también llegaron a esta revista. Fue hace tan solo unas semanas cuando nos aseguraron que el publicista había encontrado a alguien especial, una mujer que le hacía sentir "maripositas" tras su separación. Poco después ha tomado la drástica decisión de dejarse ver junto a una chica en plena calle ya sea en España o como acaba de revelarse, en París, la ciudad de las luces. "Me asegura que Risto y ella no se esconden y pasean tranquilamente por zonas de Valencia", decía este tiktoker. Tanto es así que ha dado un paso al frente y ha empezado a seguirla en Instagram tanto a ella como a la cuenta de su mascota, lo que deja ver que este aspecto no quiere mantenerlo en secreto. "La cosa ya va en serio", continúa.