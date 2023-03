Risto Mejide, de su relación con Natalia Almarcha: "No tengo que dar explicaciones sobre de quién me enamoro"

En los últimos días, el nombre de Risto Mejide está en boca de todos. Desde que acudiera a la presentación de su libro acompañado de su nueva pareja, Natalia Almarcha. La diferencia de edad entre ellos -él tiene 48 años y ella 27- ha despertado un debate que no parece gustarle al publicista y presentador. Cansado de las críticas que recibe por ser mayor que su pareja, ha estallado públicamente para defender a su novia. Lo ha hecho en las redes, y en varias ocasiones, además. No contento con esto, ha anunciado que hará un programa especial con parejas que tienen mucha diferencia de edad tras las polémicas sobre su noviazgo. En su particular 'cruzada' contra quienes cuestionan su vida sentimental, así como la edad de su novia, ha vuelto a dar un golpe en la mesa. Más tajante que nunca, se lamenta de los juicios de valor a los que es sometido. "Continúa la persecución del tribunal inquisitorial de relaciones ajenas", ha destacado este lunes sobre las informaciones sobre él.

El ex de Laura Escanes muestra su disconformidad con expresiones alusivas a su idilio como "relaciones desiguales" o "que Risto explique por qué sale con mujeres que podrían ser sus hijas". Visiblemente molesto, ha manifestado: "No tengo que dar explicaciones sobre de quién me enamoro o dejo de enamorarme. Ni yo ni nadie. A ver si nos enteramos de una vez". Y concluye con una frase lapidaria: "Amad más y joded menos".

No cabe duda de que los comentarios sobre la diferencia de edad en su romance con Natalia Almarcha han levantado ampollas. Y Risto está dispuesto a ponerles freno. En una entrevista concedida al diario 'El Periódico' llega a matizar datos hasta ahora desconocidos de una relación anterior. "En mi primer matrimonio, que no conoce nadie, ella tenía dos años más que yo", ha declarado en una entrevista concedida a El Periódico. De esta forma, el que fuera jurado de Operación Triunfo ha confesado que estuvo casado antes de enamorarse de Ruth Jiménez, madre de su hijo Julio. Además, ha destacado que tampoco existía una gran diferencia de edad con la presentadora catalana, ya que solo tiene dos años menos que él.

""Yo estoy bien, soy feliz, y me enamoro con independencia de la diferencia de edad que tenga. ¿No tienen derecho a enamorarse de quien les dé la puñetera gana?",", recordaba el presentador hace unos días en el programa 'Focus', de Cuatro. Tal y como ha declarado, está enamorado de ella. Ambos comparten su pasión por la música y la lectura. Y precisamente porque la relación es incipiente desea ir con pies de plomo. Especialmente en lo que concierne a su faceta como personaje público y la fama, ya que ella no lo es.

"Quiero respetar mucho algo que necesita, su anonimato", ha destacado. Risto cree que debe proteger a Natalia de una posible sobreexposición mediática porque "me va la relación en ello". La diferencia de edad, al igual que le pasó con Laura -22 años más joven que él-, no es obstáculo alguno para ellos.