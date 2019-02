Risto Mejide se ha abierto en canal en su nuevo libro para desgranar algunos de sus pensamientos, sensaciones, experiencias y emociones más íntimas. Uno de los capítulos más emotivos que guarda ‘Diccionario de las cosas que no supe explicarte’ es ‘Papá’, que está dedicado a su único hijo, Julio, fruto de su relación con la comunicadora Ruth Jiménez. En esas líneas, el presentador deja caer varios dardos envenenados contra ella.

Risto Mejide se las tira a su ex en su libro

Todo el episodio transcurre como un relato del propio Risto Mejide a su hijo y desde el comienzo desliza sus quejas por el poco tiempo que comparte junto a él: “Papá no está está, pero te piensa. Papá no te despierta cada mañana, ni te puede preparar tu desayuno favorito…”, relata el catalán. Destaca el momento en el que Julio se aprendió su número de teléfono y destaca la libertad para llamarle, algo clave para Mejide, que considera que su hijo gana libertad conforme cumple años.

El diccionario de las cosas que no supe explicarte

A raíz de ello, Risto Mejide le empieza a lanzar pullas a su expareja: “Conforme pierdes dependencia, te gano un poquito más. Y eso me da esperanzas de pasar más tiempo contigo. Ya no a instancias de un convenio, ni de una sentencia, ni de los coletazos absurdos de una relación que jamás funcionó (…) Papá es mucho más que un régimen de visitas o de un cheque a final de mes. Papá ahí está”, escribe el marido de Laura Escanes.

“Conocerás la verdad de papá”

Para terminar, deja entrever que su madre le ha distorsionado la realidad sobre él: “Algún día conocerás la verdad sobre papá, no la que te contaron ni la que te expliquen”.

Siempre les unirá el hijo que tienen en común

La relación entre Ruth Jiménez y Risto Mejide parece no pasar por su mejor momento. Ambos tienen que mantener un trato cordial por el bien de su hijo, pero es posible que las palabras del publicista no hayan sentado del todo bien a la periodista. Hace casi dos años, su ex hablaba en un evento así sobre Risto: “Él y yo tenemos una relación vitalicia porque tenemos un hijo. Tenemos una buena relación y hay respeto, de verdad. Hay un espacio común entre los tres para tratar las cosas de nuestro hijo. Eso va a ser siempre así”.

Laura Escanes marcó un antes y un después

Pero no todo han sido buenas palabras. Cuando salió a la luz que se iba a casar con Laura Escanes, Ruth Jiménez se desmarcó con unas polémicas palabras: “Ya no me sorprende nada en esta vida. Yo que sé, será la crisis de los 40. Es la segunda con 19 años. Supongo que será casualidad”. Risto y Ruth estuvieron juntos desde 2008 hasta 2014 y su relación tuvo más tormentas que sosiego, tempestades que a día de hoy vuelven a salir a flote.

Más contenido .....