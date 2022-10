Hace una semana, Risto Mejide y Laura Escanes anunciaran su separación tras siete años juntos, y desde entonces han estado en el punto de mira de todos los medios. La noticia dejaba a todos boquiabiertos porque nadie se esperaba que se fuese a producir. Las especulaciones no tardaron en llegar, poniendo al publicista en la obligación de dar explicaciones: “El dolor lo invade todo. No tengo fuerzas ni para responder a las burlas. Ojalá tuvieran razón. Ojalá no estuvieran hablando de la relación más intensa y duradera que he tenido jamás. Ojalá no se tratase de la madre de mi hija. Ojalá todo fuese tan fácil”, decía en su cuenta de Instagram. Aunque parece, que una semana más tarde, el presentador ya está sanando su dolor y… ¡Está abierto al amor!

SEMANA ha podido acceder al perfil que ha abierto Mejide en Raya, una app de citas exclusiva para celebrities y millonarios, cuyo acceso está tan restringido que tiene la garantía de que va a encontrar la privacidad que necesita. Sobre todo en este momento de tanta exposición mediática. El presentador podrá recuperar su ilusión conociendo a gente sin ser sorprendido por la gran mayoría de los usuarios que acceden a otras aplicaciones similares. “Si no soy extraordinariamente guapo, es porque hay demasiada luz. La gente me conoce. Yo no”, con esta declaración de intenciones se presenta Risto ante las chicas que quieran ‘hacer match’ con él y entablar una bonita amistad o lo que surja.

Raya es la alternativa que usan numerosos personajes conocidos para encontrar pareja. Un Tinder de la élite al que solo unos pocos afortunados tienen el placer de acceder. Lo que la hace diferente a otras aplicaciones de citas es que tan solo el 8% de las personas que desean ser miembros de esta elitista comunidad de solteros, consiguen ser aceptados y tener acceso a ella. Y es que hay muchos requisitos a cumplir si se quiere entrar.

¿El primero? Ser real. Parece una obviedad pero no lo es. En el resto de aplicaciones de citas, los perfiles falsos abundan. En Raya no hay hueco para ellos, ya que tienes que asociar tu cuenta de Instagram verificada si quieres comenzar el proceso de selección. Luego, el estricto código de conducta que impone la aplicación, no permite que se divulgue ninguna clase de información relacionada con lo que ocurre dentro. Es decir, si Risto mantiene conversaciones o se intercambia imágenes con sus nuevas amistades, no tendrán la posibilidad de tomar capturas de pantalla, pues de hacerlo recibirán una advertencia y la aplicación procederá a la expulsión del miembro que incumpla las reglas.

Buscar tu media naranja o tu macedonia en esta aplicación no está pensado tampoco para todos los bolsillos y es que hay una cuota mensual para todos los usuarios que finalmente son admitidos. Nada más y nada menos que 299,99 euros anuales en su versión plus y 107,99 euros si lo que prefieres es la versión más básica. ¿Por cuál se habrá decantado el publicista ahora que vuelve a estar abierto al amor?