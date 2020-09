Con la llegada del 1 de septiembre, Anita Matamoros retoma la rutina y se plantea un nuevo objetivo para la vuelta al cole. ¿Cuál es?

Anita Matamoros ya ha regresado de sus vacaciones. Su última parada ha sido Marbella, donde acudió al concierto de su grupo favorito, Morat. La hija de Kiko Matamoros y Makoke ha vivido un verano a todo tren donde ha disfrutado de Tarifa, Ibiza, Formentera… y se ha convertido en una inseparable de su novio, David Salvador. Este domingo, recogió sus cosas y ya regresó a Madrid para empezar la vuelta al cole y retomar la actividad rutinaria. Ahora, la joven tiene nuevos planes y retos con los que comenzar el nuevo curso escolar. Te desvelamos cuáles son.

Anita Matamoros ya ha puesto fin a sus vacaciones

La hija de Makoke tiene claro qué quiere hacer a partir de ahora. Se ha propuesto un reto que de hecho quiso empezar este mismísimo lunes y lo desveló momentos antes de dar el pistoletazo de salida. Y es que Anita Matamoros quiere ponerse en forma y cuidar su alimentación. Así mismo lo ha desvelado ella: «Quiero empezar hoy una rutina de deporte, de alimentación sana… al cien por cien. Quiero ser súper responsable y quiero ser constante porque no he llegado al verano 2020 pero al verano de 2021 voy a llegar increíble», ha comenzado diciendo a través de sus Stories de Instagram.

«Entonces me quiero poner a tope», ha continuado diciendo animándose así misma. Además, por si fuera poco, ha hecho una petición a todos sus seguidores: «Me encantaría que dijerais vosotros ‘venga pues yo también’ y nos vayamos apoyando mutuamente aquí todos porque esto es algo que a mí me cuesta«, ha sentenciado antes de dar paso a lo que se convertirá en su nueva vida. Anita ha compartido su plato de comida compuesto por una ensalada con huevo duro, aguacate, espárragos, lechuga… en uno de sus restaurantes favoritos de Madrid.

Por si fuera poco, Anita Matamoros ya se ha puesto en marcha y también ha comenzado una tabla de ejercicios. Enfundada en ropa de deporte que le sentaba como un guante, la joven se ha animado con música a máximo volumen y ha desvelado que iba por el segundo café del día. Tras terminar su rutina de ejercicio, Anita desveló un problema al que se había enfrentado: «No sé que me ha pasado. Me ha empezado a entrar una especia de alergia. Tengo mocos y este ojo se me está poniendo rojo», ha confesado. Y ha añadido: «El caso, he entrenado y me siento ultra bien. Me siento súper contenta«. Con las pilas recargadas, Anita Matamoros tiene un nuevo objetivo. Recordamos cómo ha sido el verano de la joven y que lugares ha recorrido para comenzar septiembre con la energía a tope.