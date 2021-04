¿Qué piensa sobre la docuserie de su madre? ¿Le duelen las acusaciones de Rocío Carrasco contra Antonio David Flores? Así reacciona la joven cuando le hablan del tema.

Dentro de unos días conoceremos nuevos datos hasta ahora inéditos de la vida de Rocío Carrasco. Será el próximo domingo 4 de abril cuando se emitan dos nuevas entregas de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. En ellas, la hija de Rocío Jurado vuelve a arremeter duramente contra Antonio David Flores. Lo acusa de ser un maltratador, una persona con «una mente diabólica», capaz de cualquier cosa con tal de dejarla «sola». «Empezó a infundir terror. Era terrorífico», señala en los capítulos 4 y 5 de su docuserie, convertida ya en su plataforma oficial para contar la verdad que ha callado durante 25 años. Una verdad especialmente cruda con sabor a ‘vendetta’ contra el padre de sus hijos.

Desde hace dos semanas, la tormenta mediática desatada en torno al clan Flores ha afectado directamente al que fuera Guardia Civil y, muy especialmente, a su hija mayor, Rocío Flores. Lleva casi nueve años sin ver a su progenitora y, aunque durante su paso por ‘Supervivientes 2020’ suplicó en multitud de ocasiones un acercamiento con ella delante de las cámaras, es ahora cuando ésta ha decidido pronunciarse. Ahora, todo el mundo se pregunta qué pasa por la mente y el corazón de la joven. ¿Cómo se habrá tomado los durísimos ataques que ha hecho sobre su padre? ¿Querrá dar su brazo a torcer o este inesperado giro en el conflicto familiar las ha separado aún más? ¿Sigue deseando una reconciliación con su madre?

Rocío Flores se centra en el trabajo ante la tormenta mediática

Son muchas las interrogantes que planean sobre Rocío Flores, quien parece querer permanecer al margen del azote televisivo de su madre en el especial de Telecinco. En los últimos días la hemos visto acompañar a Olga Moreno, que participará en ‘Supervivientes 2021’ y este miércoles ha tomado un avión rumbo a Honduras con la mirada triste y cargada de preocupaciones. También se ha dejado ver participando su primer spot publicitario, ajena a los titulares de los que, inevitablemente, está siendo protagonista. Ha sido precisamente durante su estancia en Madrid cuando se le ha preguntado por el polémico e histórico documental de Rocío Carrasco. ¿Su reacción? Vea el vídeo para comprobar la manera en la que la nieta de ‘la más grande’ intenta esquivar un asunto que la causa un profundo dolor.

Vídeo: Europa Press

Aunque ahora prefiere mantenerse al margen, lo cierto es que el día del estreno de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, Rocío Flores sí tuvo intención de hablar alto y claro sobre los asuntos que sacaba a la luz su madre. Según ella misma contaba a través de su cuenta de Instagram, llamó personalmente al programa para intervenir telefónicamente en el espacio y aclarar algunos puntos. Pero no la dejaron entrar en directo.

«Buenas tardes, os hago este vídeo con total libertad desde mis redes sociales para explicar que ayer, desde la tranquilidad que una persona puede tener escuchando y viviendo todo lo que yo escuché y viví anoche, intenté entrar en directo durante la emisión del programa que se estaba emitiendo para explicar algo y para tender un puente una vez más, no se vio oportuno, no se me dejó… solamente hago este vídeo para que la gente entienda un poco por qué no me he pronunciado», explicaba tras el estreno del programa. Lo que no ha desvelado aún es qué iba a decir. ¿Querría hablar para tender puentes o para levantar muros contra quien le dio la vida? De momento, su verdad sigue siendo un misterio. Al menos, hasta que decida explicarse alto y claro sobre este interminable culebrón que nunca llega a su fin…