Olga Moreno ha sido preguntada por la supuesta infidelidad que cometió Antonio David en el pasado cuando ya estaban casados.

Antonio David Flores se ha vuelto a convertir en protagonista absoluto de ‘Sálvame‘ después de que se le acusara de supuestamente ser infiel. Deslealtad que se habría producido en el pasado, según una mujer que afirmaba en ‘Sálvame’ haber tenido relaciones con él mientras que estaba casado con Olga Moreno. Se descubrirá la verdad una vez que vea la luz el veredicto de Conchita y el polígrafo, sin embargo, mientras tanto Olga Moreno ha sido preguntada por esta historia que está provocando en ella quebraderos de cabeza.

Esta semana se ha confesado en el programa vespertino, donde comentó que ante todo quería a su marido. «Me molesta que se me esté nombrando, pero esto forma parte de la tele. Amo a mi marido y él me ama a mí. Estamos tranquilos», espetó a todos los espectadores. Ahora ha vuelto a ser preguntada por los micrófonos de Europa Press tras los últimos rumores y su posición es clara. La supuesta infidelidad de Antonio David ha provocado que él y Olga ha llevado a la pareja a sentarse a hablar, tal y como el colaborador ha comentado. «Ayer estuvimos hablando un buen rato, y me ha pedido explicaciones. Ya son muchos años, sabemos cómo funciona todo este negocio, pero son 20 años juntos. El hecho de que nos sentemos aquí y se haga el poli no significa que sea para romper mi matrimonio. Ella lo tiene muy claro y yo lo tengo muy claro, y eso es lo que puedo transmitir», dijo Antonio David sobre esta nueva polémica en su vida.