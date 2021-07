La frase más polémica de la madrileña ya tiene réplica. La mujer de Antonio David ha contestado alto y claro a las palabras de su eterna rival.

La de este miércoles ha sido una de las entrevistas más esperadas de la televisión después de la avalancha mediática que se ha generado a raíz de la emisión del documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. En ‘Ahora, Olga’, el programa que Telecinco le ha dedicado para que cuente su versión de los hechos, Olga Moreno ha respondido a la frase más viral de Rocío Carrasco sobre ella.

Durante la emisión de su docuserie, la hija de Rocío Jurado recordaba uno de los incidentes que marcaría su difícil relación con sus hijos. El suceso se produjo en la última vista judicial en la que coincidieron. Carrasco descubrió que su hijo David también había acudido a los juzgados. Según ella, Olga había preparado una estrategia para evitar que el niño la viera. Días más tarde, la sevillana explicaba en ‘Sálvame Deluxe’ que la madrileña no se había levantado para saludar a su hijo: «¿En serio vas a pasar por delante sin saludar a tu hijo». La hija de ‘la más grande’ ha negado tales palabras con una polémica frase que será recordada durante años: «Olga no tiene coño para decirme eso a la cara, no lo tiene. No tiene lo que hay que tener».

Olga cuenta lo que pasó el día que David y su madre coincidieron en un juzgado

Pues bien. Ahora le ha tocado el turno a Olga de dar su versión de los hechos. Unos hemos en los que, según Rociíto, casi llegan a las manos: «Yo iba a por ella. Podía pasar que alguna de las dos tuviera algún problema y no saliera de ahí. Porque yo iba a por ella, literalmente». La mujer de Antonio David Flores ha contestado. Esta es su visión de la historia. Ese día, el juez le dijo a Rocío «ahora que tienes la oportunidad de ver a tu hijo, intenta resolver las desavenencias que tienes con él. Es lo que me dijo el abogado. Rocío madre estaba a dos metros de su hijo».

«Si el niño no la ve, yo soy su madre y salgo y saludo a mi hijo. Por mucho que yo lo tapara… Lo he explicado ya. David y yo nos levantamos para que David saludara a su madre y pasa por mi lado y sí que es verdad que yo le digo: ¿De verdad que no vas a saludar a tu hijo? Son tres metros lo que hay de la puerta», ha detallado.

«No es una cosa que yo me invente»

«Aunque fuese así …yo cojo a mi hijo y le doy un beso. No es cierto. Nos levantamos los dos creyéndose que su madre la iba a saludar y no le dijo nada. ¿De verdad que no vas a saludar a tu hijo? A mí me duele, pero a ella le tiene que doler mil veces más. No entendía», añadía. «Esto lo ha vivido el niño. Lo han vivido ellos, no es una cosa que yo me invente… Que a lo mejor es verdad que Rocío Carrasco se bloqueó y no quiso saludar a su hijo. No sé por qué, no lo sé. Pero se bloqueó un buen rato, porque antes estuvimos a tres metros de ella».