Blas Cantó ha estallado contra aquellos que se ríen de la intrahistoria de su canción demostrando una vez más la elegancia que le caracteriza.

Esta semana es decisiva para los artistas del festival de Eurovisión. Nerviosos y ansiosos por presentar su canción en la gran final el 22 de mayo, los cantantes están deseosos de que la acogida sea buena entre los espectadores del certamen. Lo que no imaginaba Blas Cantó era el bochornoso momento al que iba a tener que hacer frente en Noruega, un encuentro televisivo tras el que ha vuelto a demostrar la elegancia que le caracteriza. A pesar de que él está centrado en ensayar así como en las últimas entrevistas que debe realizar, el murciano ha sido testigo de cómo en un programa noruego criticaban su tema ‘Voy a quedarme’ e incluso se mofaban de la muerte de su abuela y su padre.

Todo sucedió en el espacio ‘Adresse Roterdam’, donde criticaron con dureza a Blas Cantó así como su trabajo musical. En él lo tildan de aburrido al igual que su videoclip en el que rinde homenaje a la persona más importante de su vida que no era otra que su abuela. “La abuela vuelve y él baila con ella. Es una especie de sketch», comienza diciendo uno de ellos, frivolizando sobre su pérdida. Mientras otro lo tildó de parodia, otro justificó la presencia de su abuela durante el video: «Canta sobre ella y tienen que mostrarla». Era justo después de estas palabras y de que el resto valoraran la canción, cuando uno de los tertulianos explicaba el trasfondo de la canción ‘Voy a quedarme’. Comentaba que había sido compuesta por Blas tras perder a su abuela y a su padre, sin embargo, no le terminaba de llegar.

«También aquí hay una historia. Perdió a su abuela por culpa del covid. Tal vez sea ella la que venga y su padre murió mientras escribía la canción. Me conmueve, pero no me llega», espetaba el colaborador tras decir que le ponía un 4 de puntuación, lo que provocaba que el resto de compañeros le respondieran: «¿Le diste un 4 de todos modos? Maldito enfermo». Instante tras el que se desataban las risas el plató. Esta reacción ha indignado a las redes sociales, incluido a Blas Cantó quien se ha pronunciado en su perfil de Twitter y donde ha recibido cientos de comentarios de apoyo. «No puedo reconstruir mi alma viendo cosas como esta. Nadie sabe por lo que estoy pasando ni el esfuerzo que hago incluso para seguir vivo. No les culpo, seguro que ellos están perfectamente. Todo mi amor siempre», ha escrito. Las burlas para él han sido muy duras, tanto que no ha podido quedarse callado.

Minutos más tarde compañeros de profesión como Pastora Soler, Agoney o periodistas como Javi Nieves le brindaban todo su apoyo. Desde Pastora que le dice «no mires a los lados, mírate tú y todo el amor que das y que eres», Agoney que le recuerda que «está por encima de personas tan vacías» o Javi Nieves que dice decepcionado «la música no es esto, es precisamente todo lo contrario». Agradecido con todo el amor recibido desde España, Blas Cantó se muestra muy optimista.