La actriz lleva ya unos días instalada en casa, donde le esperaba su hija Daniella para conocer a su hermanito Miguel. Así están siendo las primeras horas entre los hermanos, momento en el que Paula Echevarría ha tenido que lanzar una reprimenda a su hija.

Paula Echevarría ya está en casa, disfrutando de su hijo Miguel Jr., que llegó al mundo el pasado 11 de abril en el hospital Montepríncipe de Boadilla del Monte, en Madrid. La situación de la pandemia hizo que tan solo pudieran estar ella y Miguel Torres en la habitación. Nada más abandonar el centro hospitalario y después de presentar al pequeño ante los medios de comunicación, la actriz compartía con ellos las ganas que tenían de volver a casa para que su hija Daniella conociera a su hermanito.

Pues bien, el primer encuentro fue increíble. Desde que la adolescente llegara a casa de su madre para conocer a su hermano, esta no se ha separado de él. Tanto es así que Paula Echevarría ha lanzado a su hija una reprimenda, con toque de humor, a su hija mayor, la que nació fruto de su relación con David Bustamante.

«No me lo deja», dice divertida la actriz mientras graba un vídeo desde la terraza exterior de su casa. Paula y su hija disfrutan de un ratito juntas mientras Daniella coge en brazos a su hermanito, al que por cierto no deja de mirar con felicidad y orgullo. En esta publicación añade lo mucho que los quiere y que por supuesto, está encantada con ver a su hija mayor cuidar de su hermanito.

Paula Echevarría «se queja» de que su hija no le deja a su hijo

Daniella no puede estar más feliz con su hermanito. De hecho, en casa de la actriz estaba ella cuando llegaron desde el hospital tras recibir el alta. Paula no dudó en compartir el momento más tierno que ha vivido en los últimos días: el reencuentro de los hermanos. «Y aquí es donde yo me muero de AM❤R… #AmorAPrimeraVista #Hermanos

#FelizDiaInternacionalDelBeso #MamiFeliz«, escribía Paula feliz.

No cabe duda de la enorme felicidad de la intérprete tras dar a luz a su bebé. Se trata de un niño muy deseado por ella y su pareja, con el que completan la feliz familia que formaban con Daniella. Ahora está disfrutando de unos días de relax en casa, acompañada tan solo de su pareja y sus hijos. Allí está recibiendo muchos regalos por parte de todos sus amigos, que por el covid no pueden todavía acercarse a verla y a conocer al bebé.

Este fue la foto del primer encuentro de Daniella con su hermano

Otra de las personas que se ha pronunciado sobre el nacimiento de Miguel Junior ha sido David Bustamante. En este vídeo, el cantante cántabro confirma de una manera muy particular que ha felicitado ya a su ex por su reciente maternidad. Eso sí, a la vista de la manera en la que lo ha hecho queda claro que no desea entrar en detalles. Lo mismo le ocurre a su pareja, Yana Olina, que ha preferido mantenerse mantenerse en silencio.