La cantante es una gran aficionada a la Lotería de Navidad, como ella misma ha confesado. Por suerte, un año le tocó el segundo premio un año. El premio fue compartido con sus padres. Pero no solo le tocó un pellizco de El Gordo. También le tocó la lotería del Niño. «Hoy es un día especial. Resulta que mi tío José en Nochebuena siempre nos regala un boleto de la lotería del Niño. A ver, obviamente no me ha tocado ‘El Gordo’, pero me ha tocado. ¿Y sabéis lo que pasa, no? Que no lo encuentro. Ni el mío ni el de Manuel», contaba en sus redes sociales. Horas más tarde anunciaba que había encontrado los décimos.