La colaboradora de ‘El Hormiguero’ acaba de abrir su corazón con sus seguidores y ha compartido su reflexión sobre el futuro más inesperada junto a una imagen de ella misma.

Pilar Rubio es una de las caras conocidas de la televisión más activas en las redes sociales. Cuenta ya con más de 5,3 millones de seguidores en Instagram, donde enseña su día a día, sus proyectos profesionales, sus rutinas de deporte en casa y sus ratitos en casa en compañía de su marido, Sergio Ramos, y sus cuatros hijos, Sergio, Marco, Alejandro y Máximo Adriano, entre otras cosas.

Sin embargo, hasta ahora no había abierto tanto su corazón. Esto es lo que acaba de hacer a través de las redes sociales al compartir una reflexión sobre el futuro. Lo ha hecho junto a una instantánea en la que ella misma compara su rostro de cuando era pequeña al que tiene en la actualidad, demostrando que no ha cambiado mucho.

«Encontré esto en Instagram y me hizo reflexionar sobre el destino y hacia dónde queremos ir… NUNCA DIGAS NUNCA…», escribe Pilar Rubio en su perfil. No sabemos qué le ha llevado a compartir esta reflexión, pero lo cierto es que nos encanta que haya dado un pasito más y haya compartido uno de sus últimos pensamientos.

Pilar Rubio nos sorprende con una su reflexión sobre el futuro

La imagen ha cogido por sorpresa a muchos de sus seguidores. Algunos de ellos se han preguntado si se trata de ella en ambas fotos. Y por supuesto que sí. De hecho, guarda un gran parecido a la Pilar Rubio de pequeña. «Eres igualita a tus hijos menores», «Tus hijos se parecen a ti cuando eras niña», «Qué bellezaaaaaaaaaa 😍😍😍», «De pequeña un ángel y ahora una diosa… Guapísima!😍», le han comentado algunos.

Sin embargo, siempre que Pilar Rubio publica una foto, la colaboradora de ‘El Hormiguero’ también recibe críticas: «Tenías los ojos más bonitos que ahora… con tantos retoques empeoráis», «Hilos tensores en los ojos 😉 y ácido hialurónico en los labios, bótox, pero el resultado es bueno y estás guapísima 😄», escribían otros haciendo saber todos los cambios estéticos a los que podría haberse sometido.

Pilar siempre ha preferido mantenerse al margen y no contestar a las críticas en las redes sociales. De hecho, nunca lo ha hecho. Eso sí, estos mensajes negativos no le han hecho cambiar su tendencia de mostrar ciertos aspectos de su vida. Hace apenas unas horas, nos sorprendía al mostrarnos cómo ha quedado la decoración de Navidad en casa cuando están a punto de celebrar en familia unas atípicas fiestas para todos.

Así ha quedado la decoración de Navidad en su casa

Unas horas después de anunciar en sus redes sociales que estaba preparándose para poner el árbol de Navidad, Pilar Rubio ha compartido orgullosa su decoración para estas fiestas en casa. Y no nos puede gustar más: «¡Cómo me alegra leeros! ¡Qué bien que os gusten las ideas para el árbol de Navidad de @sebastiangab! Yo estoy in love con el árbol. Como ya he comentado en el vídeo, este árbol lo hemos decorado para que sirva de inspiración y nuevas ideas. Dentro de unos días montaré otro con los niños como todos los años. Aunque os confieso una cosa, no se si solo me pasa a mi… mis hijos empiezan a montarlo conmigo con mucha ilusión y a los diez minutos me quedo yo sola porque se aburren… todos los años igual…».