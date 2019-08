9 María Patiño celebra su 48 cumpleaños de vacaciones

Ella misma sabe que este año ha sido de cambios y ha querido hacer una reflexión a través de su Instagram cuando acababa de cumplir los 48 años. Lo ha hecho con una imagen en la que la vemos de espalda y subida a un columpio en una playa paradisíaca, seguramente desde el destino en el que se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones.

«No doy la espalda a la vida, la miro de frente, pero me gusta mirar atrás y recordar a todas las personas que encontré en mi camino. Sin olvidar todo el sacrificio, disciplina y trabajo que me ha permitido llegar hasta aquí. Ahora sólo me conformo con querer y que me quieran. #happybirthday #holidays #love #sinfiltros #salvaje«, escribe.