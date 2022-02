Las últimas apariciones en televisión de Kiko Jiménez nos están dando mucho de que hablar. Si hace unos días nos desveló que su ex, Gloria Camila Ortega, se había puesto en contacto con él, ahora conocemos que este mismo jueves se han reencontrado en los pasillos de Telecinco. La pareja rompió su relación en el verano del 2019 tras más de cuatro años de amor. Desde aquel día que decidieran poner punto y final a su historia, no se han visto las caras. Hasta este jueves que se han cruzado en los pasillos de Mediaset. Así mismo lo contaba él minutos después en el plató de ‘Sálvame’. «Yo también me la he encontrado en la puerta», le decía a Jorge Javier Vázquez, que aseguraba que se había cruzado con ella.

Hace unos días Kiko dijo que Gloria Camila le había llamado por teléfono, algo a lo que ella quiso restarle importancia en el programa de ‘Ya son las ocho’. Sin embargo, este jueves se han cruzado y Kiko asegura, muy sorprendido, que la propia Gloria Camila se le ha acercado a ella. «Me llama la atención que en su programa no me quiere ni ver en pintura ni quiere saber nada de mí pero luego cuando me ve le falta tiempo para verme y llamarme la atención y decirme tres o cuatro cosas», ha comenzado explicando el influencer. Unas declaraciones que han sorprendido mucho al presentador y colaboradores del programa, que han querido saber a qué cosas se refiere Kiko.

«Primero me llamó y lo conté aquí. Luego va y niega que no quiere saber nada de mí. Ahora me la vuelvo a encontrar y me vuelve a decir lo mismo. Dice que para qué cuento que la llamé, que me llamó por un motivo, que no sé qué… Yo le he dicho que no me llamo», ha confesado el colaborador de televisión. Kiko Jiménez asegura que «le guarda cariño pero…» Además ha confesado que es «la primera vez que me la encuentro después de cuatro años y es un poco raro».

Kiko Jiménez ha definido este encuentro como con «nervios porque me la he encontrado en la entrada y no sabía si saludarla o sino. Simplemente se ha acercado y me ha dicho «hombre Kiko, para qué cuentas la llamada sino me llamaste», cuenta. Y ha revelado que le ha preguntado por el motivo de la llamada, pero no ha obtenido una respuesta convincente. «Es que era para un tema, de Maite que está involucrada», ha confesado sin creérselo. Sin embargo, se ha mostrado muy enfadado con su ex: «Si luego dices en tu programa que de este chico no quieres saber nada como si yo fuera escoria, pues no llames».

Lo que opina de la historia de amor entre Amador Mohedano y Rosa Benito

Hace unos días, Rosa se rompía en directo al hablar de las parejas que con el paso de los años siguen juntos y al desvelar que a veces piensa en Amador Mohedano. Kiko Jiménez cree que «son ellos mismos quienes lo retroalimentan cada dos meses porque les gusta tener su cuota de momento amoroso, de tiras y afloja, para que nosotros lo comentemos y luego se hacen víctimas cuando son ellos los que están participando», dice.

El colaborador de televisión ha querido decir cómo eran ellos dos durante la época en la que él estaba con Gloria Camila: «Ellos no reconocían sus errores porque yo, que mira que estaba al margen de todo esto, me sonaba que Amador le había sido infiel y que Rosa en la isla también conoció a otro hombre. En la intimidad ellos no reconocían nada. Ellos culpaban a Mediaset y más concretamente a ‘Sálvame'», cuenta. Asegura que Amador Mohedano y Rosa Benito señalaban que uno de los culpables de que se haya roto su matrimonio ha sido David Valldeperas.

Gloria Camila respondió a las palabras de Kiko Jiménez

Después de que Kiko Jiménez revelara que Gloria Camila le había llamado por teléfono, ella aseguró habló en el programa en el que trabaja. «Lo primero, esa llamada se produjo, evidentemente. Voy a ser muy breve. Este señor a mí me interesa entre cero y menos uno y lo que diga a mí lo que me crea es risa», dijo. «Yo le llamo por el tema de Gustavo González para saber qué pasos había que dar. Él me dijo ‘qué alegría y qué grata sorpresa que me llames’, y le dije ‘bueno, yo te llamo para este tema, para saber cómo lo has gestionado y punto’. Me dijo ‘después de todo lo que ha pasado…’, y yo le dije que no soy una persona rencorosa, un año te puedo estar odiando, al año siguiente se me olvida y cada persona con su conciencia queda».