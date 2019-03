View this post on Instagram

Muchos me preguntan por los ejercicios que hago luego del embarazo… yo apenas estoy volviendo, mi bebe nacio el 11/2 y lo cierto es que durante el embarazo también entrene con apoyo siempre de mi entrenadora que me decia lo que podia y lo que NO…lo cual hace mas fácil la recuperación, creo que un embarazo saludable y con ejercicios mejora la recuperación de la mamá y esta comprobado que ayuda incluso al desarrollo del bebe… solo quiero dar buena fe de que en el embarazo es cuando mas debes cuidar y proteger tu cuerpo porque es donde estamos creando vida, y que mejor regalo para nuestro bebe que cuidarlo en cada elección de lo que tomamos y de lo que hacemos! Sin ser radicales claro, pero sobre todo disfrutando el momento mas maravilloso… #postparto #acabamosLaCurentena #pregnant #fitmum #baby @crysdyaz