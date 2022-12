La expulsión de Patricia Conde de ‘MasterChef Celebrity 7’ y las polémicas declaraciones que ha hecho sobre el programa, asegurando que dos de sus compañeros se drogan, han provocado una tormenta mediática sin precedentes. La presentadora no ha hecho alusión alguna a los famosos que, según cuenta, consumen estupefacientes, pero sí a hecho alusiones directas a Jordi Cruz, miembro del jurado: “Jordi es buena gente, solo dice lo que le mandan decir por el pinganillo. Es un juego, la gente se lo toma demasiado en serio y creo que es un problema». La polémica está servida y el chef ha respondido a sus ataques con mucha elegancia, pero la procesión va por dentro. Ante la oleada de comentarios que han despertado las opiniones de Conde, el cocinero se refugia en su trabajo y en su pareja, Rebecca Lima.

Hace apenas unas horas, Jordi Cruz respondía a las palabras de Patricia Conde en un acto al que acudía con su novia. Rebecca, discreta, posó junto a él en un photocall en el que este se enfrentaba a las preguntas sobre el huracán que se ha desatado fuera de los platós. Esta joven brasileña es la mujer que ocupa el corazón del cocinero con seis estrellas Michelín. Y aunque él se ha convertido en una figura mediática de primera magnitud, ella se ha mantenido al margen de su fama. Y es la persona que más apoyo le ha dado ante este inesperado revés.

Jordi Cruz, muy duro con Patricia Conde en su expulsión: «No te reconozco»

Este fin de semana, el chef ha restado importancia a las palabras de Patricia Conde. Dice que es solo la opinión de una concursante, un “veredicto” y que sus afirmaciones no deben marcar la realidad del programa. Lo cierto es que, según ha podido saber SEMANA, no le ha gustado la actitud de la presentadora, tal y como le hizo saber en la semifinal, poco antes de comunicarle que se quedaba fuera del talent. Entonces no comprendió por qué esta decidía tirar la toalla y no luchar en la prueba de exteriores. «Tu palabra es rendición y la mía decepción. No te reconozco», le decía.

Poco después de quedarse fuera de ‘MasterChef Celebrity’, Patricia Conde lamentó en las redes sociales que Jordi Cruz juega un papel que le imponen desde la dirección del espacio de Televisión Española: “No es real, a él le dicen lo que tiene que decir. No sufras por eso, yo quiero mucho a Jordi, pero tiene su papel como todos ahí. Es un juego, no es real”. Estas valoraciones no han sido del agrado del catalán. No está para nada de acuerdo con la exconcursante, pero ha optado por evitar guerras. Su actitud coincide con la postura de su chica, siempre prudente respecto a los medios de comunicación.