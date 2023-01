Rocío Carrasco y Fidel Albiac han disfrutado de una agradable comida en uno de los restaurantes más reconocidos de la capital madrileña. Completamente ajenos a cualquier polémica a su alrededor, la pareja ha querido disfrutar de una romántica cita degustando algunos de los platos típicos de este local de restauración. A su salida, la hija de Rocío Jurado ha tenido que hacer frente a las preguntas de los medios de comunicación que se encontraban en las inmediaciones del lugar. Entre estas cuestiones está el futuro de su hijo, David.

El joven ha abandonado la casa en la que vivía en Málaga con Olga Moreno y se ha mudado con su padre, Antonio David Flores, y su actual novia, Marta Riesco. Un hecho que adelantaba ‘Lecturas’ y que llamaba especialmente la atención por el hecho de que la sevillana siempre ha estado muy unida a él y a Rocío Flores. Sin embargo, ahora las cosas parece que se han complicado entre Olga y los hijos de su expareja. Pero, ¿cómo se ha tomado Rocío Carrasco este hecho? ¿Qué piensa de este repentino cambio de planes?

Vídeo: Europa Press

Tal y como se puede ver en el vídeo que hay sobre estas líneas, Rocío Carrasco prefiere mantenerse al margen y no opinar nada al respecto. Quiere ser cauta en todo lo relacionado con sus hijos, manteniéndose así lo más alejada posible a cualquier polémica que le pueda salpicar. Otro de los temas por el que le han preguntado ha estado relacionado con Gustavo y su relación con las Campos después de las informaciones de que la mano derecha de la veterana comunicadora habría vendido las intimidades de la familia. «Si no te cuento nada de lo mío, no te voy a responder a lo de los demás», ha dicho