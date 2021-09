Así reacciona Mar Flores al ver las escenas de sexo de su hijo, Carlo Costanzia

Carlo Costanzia, el guapo hijo de Mar Flores, continúa sumando éxitos al entrar a formar parte de una nueva aventura delante de las cámaras, esta vez con la película ‘Fuimos canciones’, en la que comparte cartel con Álex González y María Valverde. Sobre este nuevo trabajo ha hablado el también modelo y cantante, explicando cómo se ha enfrentado a su papel y cómo ha supuesto un reto para él, aunque ha sabido desenvolverse muy bien, como así ya hizo en ‘Toy boy’, serie en la que se dio a conocer al público mayoritario, aunque haya puesto todo un escándalo en su casa. Y es que parece no ser plato de buen gusto para Mar Flores ver a su vástago en tórridas escenas sexuales o en las que la ropa cobra valor por su ausencia. Una circunstancia que, divertido, el propio Carlo Costanzia ha querido compartir.

En esta nueva película, Carlo Costanzia también ha interpretado escenas subiditas de tono con María Valverde. Unas imágenes que, como ya ha pasado anteriormente, van a ruborizar a su madre, Mar Flores, que no se siente cómoda viendo a su hijo mayor en este tipo de situaciones, aunque apoya su carrera de manera incondicional: “Vengo de una serie en la que ya hay de este tipo de calentura. Nunca había tenido un choque tan directo con alguien con tanta experiencia. Lo he vivido con un poco de respeto, pero me he sentido muy cómodo en todo el momento”. Pero, como decíamos, es su madre la que no se siente tan cómoda ante tales situaciones o, más bien, al tener que presenciarlas.

Mar Flores ha visto los distintos trabajos que su hijo ha protagonizado y es que sigue de cerca su carrera con gran orgullo. Sin embargo, no todo es de su agrado, como así explica él: “Yo creo que mi madre cambia de canal directamente, no sé, no se lo he preguntado, pero creo que, conociéndola cambia de canal”, confiesa divertido Carlo Costanzia, que sabe que esta reacción en su madre se debe solo “por no ver a su hijo en cueros”. Vea el vídeo para ver cómo explica Carlo Costanzia su nuevo papel, su evolución profesional y cómo su madre valora su trabajo, incluso ese que le lleva a quitarse la ropa y presumir de cuerpazo ante las cámaras.