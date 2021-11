La reacción del padre de Olga Moreno cuando le preguntan por la separación de su hija y Antonio David Flores

La confirmación de la separación de Olga Moreno y Antonio David Flores por parte de este último no solo ha convertido a la expareja en protagonistas de la historia. Como no podía ser de otra manera, la familia de ambos ha estado inmersa también, sin quererlo, en el revuelto mediático que ha provocado esta noticia tan triste. La primera afectada ha sido Rocío Flores, el miembro de la familia que más expuesta está.

Pero ahora ha habido otro integrante que se ha visto «perjudicado» por la bomba de la separación. Y este es el padre de Olga Moreno, Mariano, que ha sido preguntado por cómo se encuentra su hija, que ha optado por el silencio desde que se rumoreara de su separación de Antonio David Flores. «No te voy a decir ni pío», ha empezado diciendo a la entrada del portal de su casa.

Mientras abría la puerta de su casa con el paraguas, Mariano ha querido ser tajante: «Lo que tenéis que hacer es no molestar más, porque somos personas mayores», ha declarado. Está claro que los padres de la que fuera ganadora de la última edición de ‘Supervivientes’ optan por no decir nada al respecto, pero están al lado de su hija en estos momentos tan delicados para ella.

La familia de Olga Moreno ha optado por no pronunciarse

Por su parte, Olga Moreno también ha optado por no pronunciarse al respecto. Auque se deja ver fuera de casa para cumplir con su rutina profesional, la sevillana no pronuncia ninguna palabra sobre lo que ocurre en su matrimonio. Tampoco lo ha hecho después de que la separación fuera confirmada el pasado viernes por el ex Guardia Civil, que tras días de encierro en su casa de Málaga, salía a hablar con la prensa.

«Si querían hacer daño, lo han conseguido, si el objetivo era destruir un matrimonio, lo han conseguido», declaraba un Antonio David Flores derrotado a las puertas del domicilio conyugal, donde llevaba encerrado desde que se hablaba de ruptura de Olga Moreno. De esta forma, confirmaba por fin la noticia de su separación con la ganadora de la última edición de ‘Supervivientes’. «Se me ha adjudicado el calificativo de infiel, han hecho este ultimo año conmigo y con mi familia un destrozo… Han hecho tanto daño que he sido sincero en el momento que dije que todo eso había pasado factura a mi matrimonio», ha seguido explicando sobre lo que piensa de la nueva etapa tan dura que están atravesando.

Lanza un capote a favor de Marta Riesco

Aprovechaba la ocasión para defender a Marta Riesco. «Lo último es mezclar mi familia con compañeros que lo único que han hecho es ayudarme, opinar, han señalado a una persona, a una compañera, periodista, sin ningún tipo de prueba, diciendo que es el detonante de mi separación, lo que es totalmente falso. Se ha hecho tantísimo daño», aclaraba rotundo. Aunque no daba su nombre, Antonio David se refería a Marta, que lleva días en el foco de la noticia.