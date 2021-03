Ana Soria ha recibido un regalazo por parte de su pareja, Enrique Ponce, que ha sorprendido a su chica con un ramo de flores muy especial.

Enrique Ponce y Ana Soria siguen viviendo su amor de una manera intensa. Eso sí, la pareja ha decidido llevar su vida personal de una manera más discreta de como lo hicieron durante el pasado verano. De hecho, ya viven juntos y no es tan común que ambos compartan publicaciones de ellos en las redes sociales. Aún así, hay excepciones, y cuando les apetece, vuelven a mostrar lo felices que son.

Ha sido el torero el «culpable» de que volvamos a saber de ellos. Y es que ha decidido sorprender a su pareja con un detallazo de lo más romántico. Una maceta con flores que Ana Soria ha colocado en la encimera de la cocina. Ella ha sido la encargada de mostrar cómo la ha sorprendido su pareja y esta ha sido su reacción pública: «Gracias mi vida», escribe ella emocionada y agradecida.

El hecho de que haya mostrado el regalo nos ha permitido ver una de las estancias más increíbles de la casa que comparte con el torero. Ana Soria ha dejado ver las increíbles cristaleras que tienen alrededor de todo el piso. Incluso de noche se ven todos los edificios iluminados y es espectacular.

La publicación que ha compartido Ana Soria iba acompañada no solo de un mensaje de agradecimiento, también de un dibujo de un corazón. Además, estaba animada con un canción de lo más romántica, ‘Love’, de Michael Bublé. No hay duda de que ha sido toda una sorpresa para la joven, que no puede estar más feliz.

Ambos no pueden esconder su felicidad y así de claro lo dejan en cada una de sus publicaciones. Hace unos meses que dieron el paso de irse a vivir juntos a Almería, donde han empezado una nueva vida. Todavía siguen recibiendo críticas por su noviazgo y por la diferencia de edad que hay entre ellos, pero ellos prefieren seguir ajenos y disfrutar de esta etapa tan especial.

Sobre sus planes para 2021, el diestro decidió permanecer en España y no torear en América debido a las restricciones impuestas por la pandemia. Así lo revelaba la propia joven, quien desea continuar sus estudios en el Grado de Derecho que empezó el pasado año en la universidad en Granada y que este año continuará de manera online. Su amor va viento en popa y no pueden estar más felices por ello.