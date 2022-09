Ana María Aldón atraviesa un delicado momento a nivel personal. La colaboradora afronta la mayor crisis sentimental con su marido, José Ortega Cano. En medio de un momento muy convulso, está intentando quitar hierro al asunto y sacar una sonrisa. No ha podido más que responder con cierta ironía cuando le han preguntado por cómo se encuentra. No te pierdas su reacción en el siguiente vídeo y dale al play.

La última semana ha sido especialmente complicada. Ella confirmó en televisión que la convivencia con el torero era muy distante y que no dormían juntos. Unas declaraciones que no han gustado en absoluto a Ortega Cano quien ha respondido de forma tajante, como se puede leer en la portada del último número de la revista SEMANA. «Me parece muy fuerte que hable así de su marido», asegura molesto.

Un momento clave para Ana María Aldón

Ambos afrontan unas horas decisivas para solucionar sus problemas. Así lo ha confesado la hermana del diestro, Mari Carmen Ortega Cano. «Quiero ver si se pudiera calmar y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este fin de semana y a ver qué pasa». También confirmó que la posición del torero es no alargar este altibajo en el tiempo. «Sabes cómo funciona todo esto y al final pues eso. Él no quiero que esto se vaya alargando más. Él no quiere, no quiere, no quiere. Yo creo que la única manera es estar callado porque yo no quiero que él sufra y lo pase tan mal, la verdad».

Además, la hermana de Ortega Cano ha hablado de una hipotética separación. «¿Por qué le va a quitar la custodia? Es que eso no entra en mi cabeza. Ella siendo buena madre, igual que él siendo buen padre, son custodias compartidas lo que hay hoy día de separaciones». Tendremos que esperar a que los principales protagonistas se pronuncien y expliquen en qué punto está su matrimonio. La diseñadora subrayó hace tiempo que eran ellos, y nadie más, quienes iban a marcar los tiempos.