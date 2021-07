La presentadora ha compartido imágenes de un posado en bikini que deja a la vista sus fortalecidos músculos, logrados a base de horas de ejercicio.

Que Raquel Sánchez Silva siempre ha mantenido un tipazo de infarto era sobradamente conocido. A la presentadora, de porte delgado y deportivo, la hemos visto en infinidad de ocasiones presumir de silueta delante de las cámaras de televisión. Y en las redes sociales, donde suele compartir imágenes de sus actividades cotidianas. Este verano, su anatomía está más tonificada que nunca. Lo suyo es puro músculo. Y cero por ciento en materia grasa. No hay más que ver las fotos que ha subido a su cuenta de Instagram para comprobarlo.

«Posado Mediterráneo. En agosto, volvemos al @balletfit_es @atacadas y @yaskerr !!! Cuento con vosotras!!! Hay que prepararse para Maestros de la Costura. De los desafíos del deporte a los de la moda», detalla la placentina, junto a hashtags como «siempre en movimiento», «next» y «proyectos».

Raquel Sánchez Silva pone en forma gracias al ballet fit

La instantánea refleja su excelente estado físico. Su posado en bikini deja ver una musculatura muy trabajada a base de muchas horas de ejercicios. Y es que Raquel Sánchez Silva es una gran aficionada todo tipo de prácticas deportivas. Desde el yoga a las sesiones de gimnasio al ballet fit, una disciplina que practica desde comienzos de año. «La vuelta a una disciplina que me salvó la rodilla (después de un accidente) hace años. El ballet repara y fortalece como nada en el mundo. Por eso, esta combinación deportiva es mi nueva apuesta», confesaba el pasado mes de febrero.

Sánchez Silva se animó a practicar el Ballet Fit tras comprobar el éxito de su impulsora, la bailarina Gloria Morales. Esta formó parte del ballet de Víctor Ullate y lo introdujo en nuestro país después de ver el éxito de esta práctica en países como Estados Unidos, donde tiene fans tan conocidas como las modelos Miranda Kerr, Douzen Kroes o Lily Aldridg. Este plan de entrenamiento combina los ejercicios del ballet con elementos del fitness y cada vez cobra más auge en los centros deportivos del país. La presentadora suele entrenar con Yasmina Sancayo, bailarina del ballet de Víctor Ullate.

«Me siento más fuerte»

«Poco a poco, los resultados van dando la cara. No voy a engañar a nadie: Es un palizón y la mitad de los días quiero hacer 30 minutos en vez de 60. Pero luego merece la pena. Me siento mucho más fuerte y duermo mejor. Tengo mucha fuerza para aguantar el día y más allá de algún dolor muscular, me quito kilos de estrés. Deporte, deporte y deporte. Sea cual sea. Y a la intensidad que sea pero anímate!! Es como lo de coser y cantar…. al final, todo es empezar!!!», reconocía meses atrás. Ahora presume orgullosa de los resultados de tantos esfuerzos continuados: ¡Un cuerpazo que quita el hipo!