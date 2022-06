La emisión de los dos primeros episodios de ‘En el nombre de Rocío’ ha traído consigo un sinfín de reacciones por parte de los miembros mediáticos de la familia de Rocío Carrasco. Después de que esta última revelase que Rocío Jurado murió enamorada de su padre, Pedro Carrasco, y viceversa, Raquel Mosquera ha dado un golpe sobre la mesa y ha contestado punto por punto a la hija de la artista. Más nerviosa que nunca, llegando a su límite y llorando de rabia, la viuda del boxeador ha recalcado que la relación de la empresaria con su padre dejó siempre mucho que desear. Además, revela que fue la cantante la que quiso volver hasta en dos ocasiones con el deportista.

«La verdad solo tiene un camino», ha sido la frase que más ha repetido Raquel Mosquera en su reacción a las palabras de Rocío Carrasco después de haberse dado por aludida. Enfurecida, la colaboradora de ‘Viva la vida‘ le ha echado en cara a la hija de Rocío Jurado que nunca le demostró a su padre, Pedro Carrasco, que le quería. Ante esto, la tertuliana saca a la luz que fue «La Más Grande» la que quiso volver hasta en dos ocasiones con el boxeador. «Durante mis dos años de noviazgo con Pedro, Rocío intentó volver con él dos veces«, cuenta e insiste en rememorar todos los años que estuvo junto al deportista. «Estábamos día a día juntos, cosa que con Rocío no, ella viajaba mucho», recuerda y deja claro que todo cambió cuando la de Chipiona conoció a José Ortega Cano y se enamoró de él.

Raquel Mosquera tiene ganas de hablar, aunque cuenta que no tiene «el poder de que a mí se me hagan documentales» y asevera que tiene tantas vivencias que le darían para escribir un libro. Unas declaraciones con las que aprovechaba para lanzarle un zasca a Rocío Carrasco: «Vivo de mi profesión, nadie me ha mantenido. Su padre le decía a Rocío que montase una tienda si no quería estudiar. Ella siempre depende de alguien, dependía de Antonio David y ahora del segundo marido«. Sobre esto último, recuerda una de las últimas frases que le dijo la empresaria a su padre: «Gracias a él (Fidel Albiac) tengo lo que tengo».

Rocío Jurado se llevó una sorpresa cuando conoció a Raquel Mosquera

Raquel Mosquera es consciente de todo lo que se ha dicho sobre ella tanto en el pasado como en el presente. Sobre esto, cuenta que Rocío Jurado se llevó una sorpresa con ella puesto que la imagen que tenía de ella es la que se había dado en los medios. «Vio que era dulce, buena persona, inteligente, madura y tenía mi negocio», recuerda. Asimismo, la peluquera afirma que la sencillez de Pedro Carrasco chocaba mucho con el fuerte temperamento de la cantante, algo que provocó el deterioro de la relación y su posterior divorcio. «La separación no fue por la familia, sino por la acumulación de varios enfados«, afirma.