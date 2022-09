En las últimas entregas de ‘En el nombre de Rocío’, Rocío Carrasco ataca, una vez más, a Raquel Mosquera. Una vez más, carga contra la viuda de su padre, Pedro Carrasco, que la ha acusado de ser «una payasa» y «una mala persona». Esto ha avivado la pelea entre ellas. Hace unas horas, sin ir más lejos, la hija de Rocío Jurado respondía a las palabras de la peluquera, quien también la ha llamado «malvada». Ahora es la viuda del campeón del boxeo la que se sube de nuevo a este ring mediático para protagonizar un nuevo round. «Buenas noches, mis amores y mis corazones», arranca diciendo en su perfil de Instagram. «Sin más… he querido compartir con vosotr@s imágenes de importantes y bonitos momentos de mi vida. Con el que fue mi marido Pedro Carrasco, gran persona y gran deportista campeón del mundo de boxeo. Estuvimos diez años juntos, y disfrutamos de una gran y bonita historia de amor que siempre recordaré y lo llevaré en mi corazón. Pese a quien pese».

En su post, Raquel Mosquera comparte varias imágenes junto a Pedro Carrasco. «Ambos dos fuimos muy felices desde el primer día que nos conocimos, hasta el último día de su vida, y así no lo demostramos el uno al otro en vida. Gracias a Dios fui muy feliz antes, como lo soy ahora. Dios me ha premiado con una segunda oportunidad y formado una bonita familia, como sabéis. Por eso le estaré eternamente agradecida», concluye. Sus palabras vuelven a dejar claro que no está dispuesta a recibir más golpes de nadie, en especial de Rocío Carrasco.

Rocío Carrasco, sobre Raquel Mosquera: «No tiene vergüenza»

No es la primera vez que la madrileña echa por tierra el relato de Carrasco públicamente. la hija de la ‘más grande’ ha contado en varias ocasiones que el gran amor en la vida de su padre fue la cantante, no Mosquera, y ha dejado caer que su historia no fue tan idílica como pudo haber parecido. Asimismo, ha dicho que «no tiene escrúpulos» y que «no tiene ningún tipo de sentimiento hacia esa persona que fue su marido porque si lo tuviera, no hubiese hecho conmigo lo que ha hecho», haciendo referencia a los recuerdos de su padre que, según ha contado, Mosquera se negó a entregarle. «Raquel Mosquera no tiene vergüenza. Ella no tiene que inventarse cosas de gente que está fallecida», desvela en su docuserie.

Pues bien. Raquel Mosquera no se ha quedado de brazos cruzados y ha contraatacado. Para ella, nadie puede inmiscuirse en lo mucho que se quisieron ella y su difunto marido. «Tan grande fue el amor y el respeto que sentí por mi marido Pedro, que así… Consigo con amor, como siempre se consiguen las cosas, que mi marido actual respete absolutamente todo, lo que yo admiro, admiré y con muestras de cariño le demostré en vida y sigo demostrando, al que fue mi marido Pedro Carrasco», recordaba recientemente, con motivo del cumpleaños del deportista. El gran campeón del mundo de boxeo y como persona aún más. «Amarte fue muy fácil, olvidarte será imposible».