Este lunes, Alba Carrillo atacó con crudeza a Raquel Mosquera, incluso por su imagen. Horas después, Raquel Mosquera se defiende y le responde

El ataque continuado entre los seguidores de Rocío Carrasco y aquellos que van en contra su versión sigue dando mucho de que hablar. Este lunes, Alba Carrillo reaparecía en su puesto de trabajo tras superar el coronavirus y cargaba contra Raquel Mosquera. La modelo se refería a la mujer de Pedro Carrasco de la siguiente manera: «la señora que es el paradigma del buen gusto, que no iría a su peluquería así me mataran (…) Si con ese estilismo se llama peluquera, es como si dices que eres periodista y no sabes ni leer». Unas palabras que no han sentado nada bien a Mosquera, que horas después se ha defendido de ellas. «Una vez más defendiéndome, mientras que otras se sientan a criticarme. Como es el caso que os voy a contar», explicaba Raquel Mosquera.

Raquel Mosquera responde a las palabras sobre su imagen de Alba Carrillo

La mujer de Pedro Carrasco hacía referencia a las palabras que horas antes había pronunciado Alba Carrillo sobre ella. «Otra impresentable que va de amiguis de alguien a quienes todos ustedes saben se permite el lujo de decirme que para saber peinar tengo que ir peinada. A lo mejor no siempre me sacan en todas las imágenes perfecta, porque yo precisamente si algo destaca de mí especialmente es el no tener complejos. Yo prefiero dedicarme menos tiempo a mí, y más a mis hijos y a las horas que me tiró trabajando, no como otras», comienza diciendo.

Y añade lo siguiente: «Sin conocerme de nada en absoluto y sin saber nada de mi vida, tan solo las mentiras que la hayan podido contar supuestamente. Llevo 30 años colaborando en televisión y en radio. A lo mejor conozco más de tu vida que tú de la mía y mira tú por donde tengo muchísimas amistades o personas conocidas que me respetan y me quieren, como yo a ell@s de las cuales a lo largo de mi vida y no he presumido nunca. A lo mejor a partir de ahora, empiezo hacerlo…», dice para después nombrar a su ex, Fonsi Nieto.

Mosquera revela la gran relación con Fonsi Nieto y Sonsoles Ónega

«Y mira tú por donde por conocer, conozco hasta tu exmarido Fonsi Nieto buen y gran deportista y un tío de «p.m». Igual que su familia, la de Ángel Nieto, que era como un hermano para mi marido igual que para él. Que en paz descanse!!🙏 Y mira tú por donde tanto Fonsi como a la familia les he cortado el pelo durante muchos años: a Fonsi a los primos…«, añade.

No únicamente habla de Fonsi Nieto, también habla de la relación que tiene con Sonsoles Ónega, la jefa de Alba Carrillo: «A ella le puedes preguntar si yo la peinaba bien cuando venía a mi peluquería junto a su madre. Y eso no es una justificación sino poner a una persona en su sitio, con clase porque la clase se nace no se hace. No por mover el culito o andar en una pasarela, que para eso también hay que saber hacerlo. Y tú ya quedó reflejado que lo tuyo no era el andar muy bien. En Supervivientes parecías un saltamontes. No hay que andar por andar…..si no hacer camino al andar», sentenciaba.