Visiblemente molesta, así se ha mostrado Raquel Mosquera con Rocío Carrasco. La colaboradora ha ofrecido nuevos detalles sobre la herencia de su difundo marido, Pedro Carrasco. Ha confesado por primera vez que le puso en su momento una demanda a la hija del boxeador, pero que finalmente llegaron a un acuerdo extrajudicial.

«Le puse una demanda por perjudicarme en más de la cuarta parte de la herencia. Llegamos a un acuerdo extrajudicial firmado por ella y por mí donde me compensa económicamente al haber irregularidades en el cuaderno particional», ha asegurado durante su última intervención en ‘Viva la vida’. También ha llevado al programa el cuaderno particional con el que ha buscado probar su versión de los hechos. La peluquera ha continuado explicando que renunció a nuevas posibles acciones contra Rocío Carrasco a las que se podría haber acogido. «Eso no lo han contado porque no les interesaba», ha manifestado rotunda.

Asimismo, Raquel Mosquera ha recordado que en aquel momento en el que se hizo la repartición de la herencia, ella estaba completamente hundida por haber dicho adiós al amor de su vida. «Nadie en un caso como el mío no lleva a un abogado. Solo con esto, te puedes imaginar lo mal que estaba», ha subrayado. Nuevamente, la colaboradora ha defendido su verdad. «Yo nunca miento. No estoy diciendo mi verdad. Digo la verdad. Que no se confundan conmigo. Siempre digo la verdad y nunca he sido egoísta. Durante veinte años he podido callar cosas, pero no he dicho mentiras. Oculto cosas que encima me favorecerían a mí como esto», ha recalcado muy afectada con remover viejas rencillas familiares.

La tensa relación de Raquel Mosquera con Rocío Carrasco

Es sobradamente conocida la mala relación que mantiene Raquel Mosquera con la hija de su difunto marido. Durante una de sus últimas intervenciones televisivas con motivo del programa ‘Montealto’, Rocío Carrasco aseguró que la peluquera no había «contado la verdad» y también dijo que no disponía de ninguna pertenencia de su progenitor porque las tenía todas su viuda.

Una versión que ha desmentido la peluquera. «Yo le ofrecí los trofeos. Me da igual lo que diga o deje de decir. No le dio importancia en ese momento», aseguró recientemente. «Si no tiene nada de su padre es porque no puso ningún interés en tenerlo en ese momento», insistió molesta. Hizo hincapié en que si la herencia se hubiese firmado a día de hoy, hubiese actuado de forma bien distinta. «Yo me quedé con todos sus trofeos. Ella con el tema de las propiedades: la casa, la finca… Ahora no debe de echar en cara nada. ¿Vosotros creéis que Rocío iba a firmar algo si no quería? Yo lo firmé y no debería haberlo hecho. Preferí quedarme con lo sentimental y renuncié a parte de lo económico».