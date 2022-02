Las diversas declaraciones de Rocío Carrasco en ‘Montealto’ y su posterior enfrentamiento con José Antonio tras su llamada en directo están siendo analizadas por los diversos colaboradores de los diferentes programas de Mediaset. Este domingo, la tensión ha llegado a su punto álgido después de que Raquel Bollo tomara la palabra en ‘Viva la vida’ y perdiera los papeles a la hora de hablar de la faceta como madre de la hija de Rocío Jurado.

Este viernes, Rocío Carrasco animaba a su hija, Rocío Flores, a que contara sus vivencias, tal y como ella había dejado caer en ‘El programa de Ana Rosa’. Eso sí, le pedía que a la hora de hacerlo tuviera en cuenta la sentencia que la condenó por agredirla. Ante esto, Raquel Bollo no podía entender la actitud que tenía la hija de Rocío Jurado y aseguraba que se le revolvía el estómago al pensar que una madre pudiera hablar así de su hija en un plató de televisión. «¿Qué madre por ahí a su hija con la edad que tiene? Que tenía 15 años, me pone mala, no lo entiendo. Esa niña tiene derecho a vivir y no estar condenada por su propia madre», explicaba enfadada.

La colaboradora de ‘Viva la vida’ recordaba que ella había sido víctima de malos tratos con su expareja y que, en su caso, si había sido probado por una sentencia judicial condenatoria. «Rocío demuestra una rabia y un odio hacia esa persona (su hija) cada vez que habla así», insistía. Sin embargo, la diseñadora pudo llegar a leer algunas críticas hacia ella en las redes sociales y era cuando perdía por completo los papeles. «Que les quede claro a todos los que me mandan esos mensajitos diciendo que parece mentira que defienda a Rocío Flores cuando me han maltratado y que me deberían haber pegado más», comentaba.

Raquel Bollo también destacaba que ella tendría como objetivo al padre y nunca a sus hijos y hacía público que también había tenido un intento autolítico. «Yo me intento quitar la vida cuando me dicen de quitarme a mi hijo, que yo eso lo he pasado, cuando me dicen que con dinero se llevan a mi hijo, no cuando mi hija me ha pegado», comenta.

Además, también ha tenido tiempo para cargar contra ‘Sálvame’. En concreto, la amiga de Isabel Pantoja señalaba a los directores del formato de ponerse «una medalla» por defender los malos tratos cuando en su día, recuerda, tuvo que hacer frente a Chiquetete en plató: «Era maltratador mío«. Asimismo, Raquel Bollo ha dado la cara por Olga Moreno y la ha defendido de todos aquellos que la acusan de ser cómplice de Antonio David Flores.

Rocío Flores no cesa de faltarle el respeto a su madre

Rocío Carrasco considera que su hija continúa faltándole el respeto en todas y cada una de sus intervenciones en televisión y no duda en señalar a Antonio David Flores de ser el que está detrás de su discurso. «El ser no deja de estar, esto es un claro reflejo y una obviedad de algo que ya llevo diciendo durante mucho tiempo», comenta. La hija de Rocío Jurado confiesa que le hace mucha gracia escuchar a todos los miembros de su familia decir que Fidel Albiac la tiene abducida o la tiene controlada: «Todas esas afirmaciones que se han hecho durante el tiempo, por el ser, eso es lo que él siempre ha sembrado para que los demás lo dijeran. Pero resulta que esas cuestiones ya se pusieron en conocimiento y ya están condenadas. No deja de ser el hablar por boca de«.

Sobre las palabras de Rocío Flores sobre el abogado, la hija de Rocío Jurado ha sacado las garras por su marido y ha vuelto a demostrar una vez más lo enamorada que está de él: «Tiene luz, aunque os habéis dejado los cuernos todos para que la perdiera. La sigue teniendo y cada día brilla más«.