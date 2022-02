«1 de Febrero, el día de mi mejor sueño, el día que llego el amor eterno 🤍 Llegaste a nuestras vidas no para cambiarla, sino para llenarlas de luz, paz y amor 😍 gracias le doy a dios por esta enorme bendición 🤍 TE AMO SIN LIMITES, AMOR DE MIS VIDA ❤️», escribe Alma Cortés Bollo en sus redes sociales para felicitar a su hija Jimena, que ha cumplido este pasado martes.



Y como no podía ser de otra manera, la joven ha querido organizarle a su hija una fiesta de cumpleaños. Para la ocasión, no ha dudado en alquilar un sitio, que ha decorado con personajes de los dibujitos favoritos de la pequeña Jimena. Y como en todos los cumpleaños, no han faltado los globos y los pasteles. La encargada de enseñar todo ha sido Raquel Bollo, que no podía estar más feliz de poder estar con su nieta en esta fecha tan especial para ella.

«Cumpleaños de Jimena, felicidades mi vida», escribe la colaboradora de ‘Viva la vida’ junto a un vídeo en el que la pequeña disfruta de un día increíble con su prima Junquera. Jimena ha cumplido dos añitos y lo ha hecho rodeada de su familia y de varios amiguitos.

Raquel Bollo ha enseñado todas las fotos del cumpleaños

A este evento no ha faltado el hermano de Alma Cortés Bollo, Manuel, que ha estado junto a su hija. No hay nada como estar junto a la familia en celebraciones. El hijo mayor de Raquel Bollo siempre ha recibido el apoyo de su madre y su hermana cuando ha tenido conciertos que dar en diferentes puntos de España, por lo que ha organizado su agenda para estar junto a ellas en este día tan especial para todos.

Raquel Bollo, orgullosa del trabajo que ha hecho su hija junto a profesionales del sector, ha mostrado todos los detalles de la fiesta de cumpleaños. Un photocall reinaba la estancia en la que han celebrado el cumpleaños. Estaba todo rodeado de globos de diferentes colores y también había varios que formaban un árbol gigante.

Además, una tarta de cumpleaños de lo más colorida y con una vela gigante del número 2. Para los más pequeños había muffins, botellitas de agua y bolsas de chuches. Antes de que acabara este evento, Alma ha cogido en brazos a su hija Jimena. Mientras todos los invitados cantaban el ‘cumpleaños feliz’, Jimena miraba sorprendida a todos. Luego ha soplado las velas para dar la bienvenida a sus dos añitos. Lo hacía al lado de su primita y su tío Manuel. Raquel no ha querido perder detalle de este bonito y tierno momento y se emocionaba mientras lo grababa desde un lado de la sala. Un recuerdo para toda la vida.