Raphael ha anunciado que ha dado positivo en Covid. A través de un comunicado que ha anunciado en su cuenta de Twitter, ha explicado que ha contraído el coronavirus, pero se encuentra bien.

«Queridos amigos, escribo para comunicaros que he dado positivo en covid. Afortunadamente, soy asintomático y me encuentro bien», se puede leer en el tuit que ha compartido en su perfil oficial. «Este es el motivo por el cual ayer no pude asistir al programa #LasTresPuertas conducido por mi amiga María Casado». El artista se cayó a última hora del cartel de entrevistados del programa de TVE y fue sustituido por Rosalía sin que se explicaran los motivos de este cambio de guion. Al programa tampoco se presentó Melendi, tal como estaba previsto, aunque se desconocen las causas de su ausencia.

Su anuncio ha recibido un aluvión de mensajes de apoyo. En cuestión de minutos, miles de fans y amigos le han enviado palabras de ánimo. El artista ha agradecido las muestras de cariño con un tuit: «Gracias a tod@s por el apoyo y en breve…. retomamos. Siempre PALANTE!!!!!», ha escrito. Este mismo mensaje lo ha subido también a su perfil de Instagram, donde María Casado le ha deseado una pronta recuperación. “Cuídate jefe, te queremos”, ha escrito la presentadora.

El artista, que lleva 60 años sobre los escenarios, ha celebrado sus seis décadas de trayectoria musical con un disco titulado ‘Raphael 6.0 en concierto’. Un trabajo que presentó el pasado mes de diciembre en el Wizink Center de Madrid con enorme éxito de asistencia. A sus 78 años, Raphael piensa retomar la gira que tuvo que suspender por la pandemia provocada por la COVID-19 y celebrar con sus seguidores su recorrido en la música encima de los escenarios más grandes de España.

El cantante celebra una gira por España con motivo de sus 60 años sobre los escenarios

El próximo 28 de mayo tiene previsto ofrecer un recital en el Pabellón Magdalena en Avilés. Los días 4 y 11 de junio, respectivamente, actuará en Murcia y A Coruña. Ya entrado el verano se reencontrará con su público en Cambrils, Marbella, Alicante, Bilbao y Granada. Una vez finalizado su periplo por España cruzará el charco para iniciar su gira en el continente americano. Ciudades de Estados Unidos como San Diego, El Paso, Irving, Houston o McAllen esperan su llegada a partir del próximo mes de octubre. Una completa agenda que el cantante asume con enorme ilusión y ganas.

Cabe recordar que Raphael y su mujer, Natalia Figueroa, son algunos de los invitados de la boda de Álvaro Falcó, cuarto marqués de Cubas, -y sobrino nieto de Natalia- con Isabelle Junot. El enlace se celebrará en el Palacio de Mirabel, en Plasencia (Cáceres). Ante este revés de salud es posible que el andaluz no pueda asistir a la cita.

